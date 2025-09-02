Slavia si vyhliadla nenápadného Slováka. Vysnívaná posila, teší sa Trpišovský

PRAHA. Slovenský futbalista Erik Prekop oficiálne prestúpil z Baníka Ostrava do Slavie Praha.
V novom pôsobisku podpísal trojročnú zmluvu s opciou predĺženia o jeden rok.
„Erika sme sledovali naozaj dlho, patril medzi naše vysnívané posily. Jeho typológia dokonale zapadá do nášho spôsobu hry a verím, že nám okamžite dodá kvalitu aj energiu.
Je to hráč, ktorého sme si skutočne priali a som nesmierne rád, že nám ho vedenie dokázalo priviesť. Spoločne s Muhammedom Chamom budú posilami, ktoré nám pomôžu zvládať ciele a náročnosť tejto sezóny,“ povedal tréner Jindřich Trpišovský.
Prekop začínal profesionálnu kariéru v AS Trenčín, odkiaľ putoval na hosťovania do Interu Bratislava a Petržalky.
V roku 2019 zamieril do Česka, kde obliekal dres Hradca Králové a neskôr aj Bohemians 1905. V lete 2024 prestúpil do Baníka Ostrava, kde v uplynulej sezóne patril k najlepším strelcom tímu. V Slavii by mal nosiť dres s číslom 31.
Stabilnými výkonmi v českej lige si vypýtal aj pozvánku do národného tímu. V roku 2025 debutoval v seniorskej reprezentácii Slovenska v prípravnom zápase proti Grécku.