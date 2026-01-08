    Futbalové prestupy ONLINE: Jedlička chytal za DAC, teraz prestúpil v rámci Česka (8. január)

    Brankár Martin Jedlička po inkasovanom góle v Linzi.
    Brankár Martin Jedlička po inkasovanom góle v Linzi. (Autor: TASR)
    Sportnet, ČTK|8. jan 2026 o 17:07 (aktualizované 8. jan 2026 o 17:12)
    Pozrite si prehľad zaujímavých futbalových prestupov v zimnom prestupovom období 2026 na Slovensku aj v zahraničí vo štvrtok 8. januára. Sledujte minútu po minúte.

    Zimné prestupové okno v roku 2026 je v plnom prúde. Na Slovensku aj vo väčšine zahraničných líg sa začalo 1. januára, končiť bude na konci mesiaca poprípade začiatkom februára v závislosti na konkrétnej súťaži.

    Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste vo štvrtok 8. januára.

    Futbalové prestupy ONLINE (zima 2026) - štvrtok, 8. január

    Jedlička sa dohodol s Ostravou

    17:10 Brankár Martin Jedlička napokon nemieri do zahraničia, ale zostáva v českej lige. „Zmenil názor,“ potvrdzujú zdroje inFotbalu.

    Aktuálne dotiahol svoj presun do Baníka Ostrava, o rokovaniach ako prvý informoval novinár Jan Dočkal. Vedenie Baníka pôvodne príchod brankára neplánovalo a pevne verilo úsudku športového riaditeľa a bývalého legendárneho brankára Luďka Mikloška, že najlepšie bude pokračovať do jari s Dominikom Holcom (31) ako jednotkou.

    Keď sa však otvorila možnosť získať Jedličku, ktorý sa neuspokojil s rolou dvojky v Plzni, a navyše Holca trápia nešpecifikované zdravotné problémy, ostravský klub neváhal a začal konať. „Momentálne sú kluby dohodnuté na podmienkach. Čoskoro to oznámia,“ hlásia zdroje inFotbalu. Podľa všetkého by malo ísť o hosťovanie s opciou na trvalý prestup.

    Hrošovský by sa mal vrátiť do Plzne

    14:55 Futbalový záložník Patrik Hrošovský by sa mal z Genku vrátiť do Plzne, odkiaľ v lete 2019 do belgického klubu odišiel. Informoval o tom tamojší denník HLN.

    Tridsaťtriročný slovenský reprezentant sa už údajne s Genkom rozlúčil a má namierené do Benidormu, kde Viktoria absolvuje zimné sústredenie.

    Hrošovský počas prvého angažmánu v Plzni v rokoch 2014 až 2019 vybojoval tri tituly, so západočeským tímom sa predstavil aj v skupine Ligy majstrov.

    Ružomberok má prevziať Köstl

    13:33 Bývalý dočasný tréner českej futbalovej reprezentácie Jaroslav Köstl je blízko k novému pôsobisku. V najbližšom období by mal prevziať slovenský klub MFK Ružomberok, informuje o tom český portál Infotbal.cz. 

    Pre Köstla by išlo o návrat po viac ako 13 rokoch. V Ružomberku už v minulosti krátko pôsobil, no tentoraz by prišiel ako hlavný tréner s výrazne väčšími skúsenosťami.

    Za sebou má pôsobenie v Slavii Praha po boku Jindřicha Trpišovského aj prácu pri českom národnom tíme.

    dnes 17:07
