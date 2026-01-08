Futbalové prestupy ONLINE: Jedlička chytal za DAC, teraz prestúpil v rámci Česka (8. január)

Zimné prestupové okno v roku 2026 je v plnom prúde. Na Slovensku aj vo väčšine zahraničných líg sa začalo 1. januára, končiť bude na konci mesiaca poprípade začiatkom februára v závislosti na konkrétnej súťaži.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste vo štvrtok 8. januára.
Futbalové prestupy ONLINE (zima 2026) - štvrtok, 8. január
Jedlička sa dohodol s Ostravou
17:10 Brankár Martin Jedlička napokon nemieri do zahraničia, ale zostáva v českej lige. „Zmenil názor,“ potvrdzujú zdroje inFotbalu.
Aktuálne dotiahol svoj presun do Baníka Ostrava, o rokovaniach ako prvý informoval novinár Jan Dočkal. Vedenie Baníka pôvodne príchod brankára neplánovalo a pevne verilo úsudku športového riaditeľa a bývalého legendárneho brankára Luďka Mikloška, že najlepšie bude pokračovať do jari s Dominikom Holcom (31) ako jednotkou.
Keď sa však otvorila možnosť získať Jedličku, ktorý sa neuspokojil s rolou dvojky v Plzni, a navyše Holca trápia nešpecifikované zdravotné problémy, ostravský klub neváhal a začal konať. „Momentálne sú kluby dohodnuté na podmienkach. Čoskoro to oznámia,“ hlásia zdroje inFotbalu. Podľa všetkého by malo ísť o hosťovanie s opciou na trvalý prestup.
Hrošovský by sa mal vrátiť do Plzne
14:55 Futbalový záložník Patrik Hrošovský by sa mal z Genku vrátiť do Plzne, odkiaľ v lete 2019 do belgického klubu odišiel. Informoval o tom tamojší denník HLN.
Tridsaťtriročný slovenský reprezentant sa už údajne s Genkom rozlúčil a má namierené do Benidormu, kde Viktoria absolvuje zimné sústredenie.
Hrošovský počas prvého angažmánu v Plzni v rokoch 2014 až 2019 vybojoval tri tituly, so západočeským tímom sa predstavil aj v skupine Ligy majstrov.
Ružomberok má prevziať Köstl
13:33 Bývalý dočasný tréner českej futbalovej reprezentácie Jaroslav Köstl je blízko k novému pôsobisku. V najbližšom období by mal prevziať slovenský klub MFK Ružomberok, informuje o tom český portál Infotbal.cz.
Pre Köstla by išlo o návrat po viac ako 13 rokoch. V Ružomberku už v minulosti krátko pôsobil, no tentoraz by prišiel ako hlavný tréner s výrazne väčšími skúsenosťami.
Za sebou má pôsobenie v Slavii Praha po boku Jindřicha Trpišovského aj prácu pri českom národnom tíme.