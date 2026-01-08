Návrat po siedmich rokoch. Plzeň chystá comeback slovenského reprezentanta

Futbalový záložník Patrik Hrošovský by sa mal z Genku vrátiť do Plzne, odkiaľ v lete 2019 do belgického klubu odišiel. Informoval o tom tamojší denník HLN.
Tridsaťtriročný slovenský reprezentant sa už údajne s Genkom rozlúčil a má namierené do Benidormu, kde Viktoria absolvuje zimné sústredenie.
Hrošovský počas prvého angažmánu v Plzni v rokoch 2014 až 2019 vybojoval tri tituly, so západočeským tímom sa predstavil aj v skupine Ligy majstrov.
V českej lige odohral 172 zápasov s bilanciou 15 gólov a 20 asistencií, v najvyššej súťaži krátko nastupoval aj za Znojmo.
Po odchode do Belgicka sa vypracoval v oporu Genku, s ktorým v roku 2021 ovládol tamojší pohár. Pravidelne s ním hral aj európske poháre, v tejto sezóne Európsku ligu.
So slovenskou reprezentáciou sa predstavil na troch majstrovstvách Európy, na tom predvlani v Nemecku ale strávil všetky stretnutia len medzi náhradníkmi.