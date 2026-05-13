Barcelona si po zisku titulu vybrala slabú chvíľku. Z Baskicka odchádza s prehrou

Dani Olmo a Victor Parada (Autor: TASR/AP)
TASR|13. máj 2026 o 23:43
Istý majster našiel premožiteľa piatykrát v sezóne.

Futbalisti RCD Mallorca v zostave so slovenským reprezentačným obrancom Martinom Valjentom prehrali v 36. kole ESP španielskej La Ligy na pôde Getafe 1:3.

V neúplnej tabuľke figurujú na 17. mieste o skóre pred Levante a Gironou. O prekvapenie sa postaralo Deportivo Alaves, ktoré zdolalo už istého majstra FC Barcelona 1:0.

Hráči Villarrealu prehrali v stredu doma so Sevillou 2:3, hoci viedli 2:0. Nadobro tak stratili šancu na druhé miesto, pred tretím Atleticom Madrid majú náskok troch bodov. Sevilla naopak poskočila o tri pozície a v neúplnej tabuľke je desiata.

Dôležité tri body v boji o záchranu vybojoval Espanyol, ktorý si poradil s Athleticom Bilbao 2:0. Barcelonský tím je tri body nad pásmom zostupu a zvíťazil prvýkrát v tomto kalendárnom roku.

Bez výhry bol 18 stretnutí a naposledy získal tri body pred vianočnou prestávkou, práve na pôde Bilbaa. Tomu patrí deviata pozícia.

La Liga - 36. kolo:

Deportivo Alaves - FC Barcelona 1:0 (1:0)

Gól: 45+1- Diabate

Getafe CF - RCD Mallorca 3:1 (2:0)

Góly: 15. a 42. Satriano, 63. Romero - 66. Mascarell

/M. Valjent (Mallorca) odohral celý zápas/

Espanyol Barcelona - Athletic Bilbao 2:0 (0:0)

Góly: 69. Milla, 90.+2. Garcia

FC Villarreal - FC Sevilla 2:3 (2:2)

Góly: 13. Moreno, 20. Mikautadze - 36. Oso, 45.+2. Salas, 72. Adams

