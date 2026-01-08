Ružomberok má prezviať známy tréner. Dočasne viedol českú reprezentáciu

Jaroslav Köstl
Jaroslav Köstl (Autor: x/Česká fotbalová reprezentace)
Sportnet|8. jan 2026 o 13:33
ShareTweet0

Zmeny sa môžu udiať aj vo vedení klubu.

Bývalý dočasný tréner českej futbalovej reprezentácie Jaroslav Köstl je blízko k novému pôsobisku. V najbližšom období by mal prevziať slovenský klub MFK Ružomberok, informuje o tom český portál Infotbal.cz. 

Pre Köstla by išlo o návrat po viac ako 13 rokoch. V Ružomberku už v minulosti krátko pôsobil, no tentoraz by prišiel ako hlavný tréner s výrazne väčšími skúsenosťami.

Za sebou má pôsobenie v Slavii Praha po boku Jindřicha Trpišovského aj prácu pri českom národnom tíme.

Ak sa dohoda uzavrie, Köstl by na lavičke nahradil českého trénera Ondřeja Smetanu. V tíme by sa navyše stretol aj so svojím bratom Danielom Köstlom, ktorý je hráčom Ružomberka a podľa všetkého v klube zostane.

Zaujímavé zmeny sa však môžu udiať aj vo vedení klubu. Do Ružomberka by totiž mohol zamieriť aj Tomáš Hübschman, bývalý manažér českej reprezentácie.

Ten by mohol zastávať funkciu športového manažéra a podieľať sa na skladbe kádra aj celkovom smerovaní klubu.

Köstl viedol českú reprezentáciu ako dočasný tréner v dvoch zápasoch, v ktorých jeho tím zvíťazil nad Gibraltárom a San Marínom.

Teraz je blízko k tomu, aby pokračoval v kariére na Slovensku – a Ružomberok by mohol získať nielen nového trénera, ale aj posilu do športového vedenia.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Jaroslav Köstl
    Jaroslav Köstl
    Ružomberok má prezviať známy tréner. Dočasne viedol českú reprezentáciu
    dnes 13:33
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Ružomberok má prezviať známy tréner. Dočasne viedol českú reprezentáciu