Futbalové prestupy ONLINE: Prešov prišiel o hráča, začínal v Slovane (27. august)

    Denis Potoma (vpravo). (Autor: Facebook/FC Tatran Prešov)
    Sportnet, TASR|27. aug 2025 o 09:35
    Pozrite si prehľad zaujímavých futbalových prestupov v letnom prestupovom období 2025 na Slovensku aj v zahraničí v stredu 27. augusta. Sledujte minútu po minúte.

    BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 je v plnom prúde. Kluby mali toto leto možnosť využiť aj špeciálne obdobie kvôli MS klubov USA, ktoré trvalo od 1. do 10. júna.

    Na Slovensku sa prestupuje od 15. júna až do 6. septembra, v TOP 5 európskych ligách sa skončí obdobie prestupov 1. septembra.

    Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v stredu 27. augusta.

    Futbalové prestupy ONLINE (leto 2025) - streda, 27. august

    Prešov prišiel o stredopoliara

    9:35 Slovenský futbalista Denis Potoma už nepokračuje v Tatrane Prešov. Nováčik Niké ligy na sociálnej sieti informoval, že 25-ročný stredopoliar ukončil zmluvu na vlastnú žiadosť.

    Potoma pôsobil v Prešove od začiatku minulej sezóny, v ktorej nazbieral 26 štartov v druhej najvyššej súťaži a štyri pridal v Slovenskom pohári.

    V aktuálnom ročníku nastúpil do dvoch stretnutí. Seniorskú kariéru odštartoval v bratislavskom Slovane, v ktorom nastupoval za B-mužstvo.

    dnes 09:35
