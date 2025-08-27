Prešov našiel rýchlu náhradu. Do tímu prichádza hráč z rakúskeho tímu

Jozef Menich a Patrik Šimko (obaja Prešov) ďakujú fanúšikom po zápase 1. kola Niké ligy FC Tatran Prešov - ŠK Slovan Bratislava.
Jozef Menich a Patrik Šimko (obaja Prešov) ďakujú fanúšikom po zápase 1. kola Niké ligy FC Tatran Prešov - ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
TASR|27. aug 2025 o 12:29
ShareTweet0

S hráčom podpísal dvojročnú zmluvu.

PREŠOV. Nováčik futbalovej Niké ligy FC Tatran Prešov angažoval 23-ročného stredopoliara Blerona Krasniqiho.

Kosovský rodák predtým pôsobil v tíme rakúskeho druholigistu Kapfenberger SV. Ako informoval klub na sociálnej sieti, s Krasniqim podpísal dvojročnú zmluvu.

Krasniqi odohral v minulom ročníku druhej najvyššej rakúskej súťaže 21 zápasov, v ktorých si pripísal dva góly a tri asistencie.

Tatran čaká najbližší duel už v stredu v rámci Slovenského pohára na pôde FK Čaňa. V lige sa najbližšie predstaví na domácom štadióne v sobotu 30. augusta, keď privíta AS Trenčín.

Klub ešte predtým v stredu informoval, že po ukončení zmluvy na vlastnú žiadosť nepokračuje v Prešove 25-ročný stredopoliar Denis Potoma.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
4
4
0
0
9:1
12
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
5
3
1
1
9:4
10
V
P
V
V
R
3
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
5
3
0
2
6:7
9
P
V
V
P
V
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
5
2
2
1
8:7
8
R
V
P
V
R
5
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
4
2
2
0
7:2
8
V
R
V
R
6
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
2
2
0
8:4
8
R
V
V
R
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
5
2
1
2
8:11
7
P
V
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
5
1
3
1
7:6
6
R
P
V
R
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
3
1
0
2
4:5
3
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
5
0
3
2
4:6
3
R
R
P
P
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
4
0
0
4
4:11
0
P
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
5
0
0
5
2:12
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - MŠK Žilina: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola Slovnaft Cupu. online
    TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - MŠK Žilina: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola Slovnaft Cupu. online
    ONLINE: TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - MŠK Žilina dnes, Slovnaft Cup LIVE (2. kolo)
    dnes 14:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Prešov našiel rýchlu náhradu. Do tímu prichádza hráč z rakúskeho tímu