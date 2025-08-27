Trnava si udržala syna bývalého reprezentanta. Teší ho prejavená dôvera

Patrick Karhan.
Patrick Karhan. (Autor: TASR)
TASR|27. aug 2025 o 14:37
Dvadsaťdvaročný stopér si nový kontrakt vypýtal svojimi výkonmi v závere minulej a v úvodu aktuálnej sezóny.

TRNAVA. Slovenský futbalista Patrick Karhan predĺžil spoluprácu s FC Spartak Trnava. Podpísal novú zmluvu do roku 2027 s opciou na predĺženie o ďalší rok.

Účastník Niké ligy o tom informoval v stredu prostredníctvom svojich kanálov.

„Som veľmi rád, že som dostal možnosť pokračovať v Spartaku, keďže to je klub, v ktorom pôsobím už od 9 rokov.

Teší ma prejavená dôvera a verím, že tu dokážem uplatniť svoj potenciál. Minulá sezóna bola pre mňa plná emócií. Na začiatku sezóny som príliš nenastupoval, snažil som sa získať zápasovú prax aspoň v druholigových Malženiciach.

V závere sezóny prišli zápasy, v ktorých som nastúpil a boli to naozaj veľké zápasy - Slovan, Dunajská, finále pohára - čo bol pre mňa zážitok do konca života.

Pred pár mesiacmi som nastupoval v druhej lige a zrazu som stál pred vypredaným štadiónom vo finále slovenského pohára,“ povedal odchovanec Spartaka.

Patrick Karhan je synom bývalého kapitána slovenskej reprezentácie Miroslava Karhana, ktorý má na konte vyše 200 zápasov v trnavskom drese. Mladý stredný obranca si zatiaľ pripísal 28 štartov za A-tím Spartaka.

„Určite by som bol najradšej, keby sa mi podarilo ho prekonať. Budem pre to robiť všetko na tréningoch, aby som tých šancí dostával viac a viac a uvidíme, kam to dotiahnem,“ dodal Patrick Karhan.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
4
4
0
0
9:1
12
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
5
3
1
1
9:4
10
V
P
V
V
R
3
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
5
3
0
2
6:7
9
P
V
V
P
V
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
5
2
2
1
8:7
8
R
V
P
V
R
5
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
4
2
2
0
7:2
8
V
R
V
R
6
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
2
2
0
8:4
8
R
V
V
R
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
5
2
1
2
8:11
7
P
V
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
5
1
3
1
7:6
6
R
P
V
R
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
3
1
0
2
4:5
3
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
5
0
3
2
4:6
3
R
R
P
P
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
4
0
0
4
4:11
0
P
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
5
0
0
5
2:12
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

