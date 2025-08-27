Trnava si udržala syna bývalého reprezentanta. Teší ho prejavená dôvera

TRNAVA. Slovenský futbalista Patrick Karhan predĺžil spoluprácu s FC Spartak Trnava. Podpísal novú zmluvu do roku 2027 s opciou na predĺženie o ďalší rok.
Dvadsaťdvaročný stopér si nový kontrakt vypýtal svojimi výkonmi v závere minulej a v úvodu aktuálnej sezóny.
Účastník Niké ligy o tom informoval v stredu prostredníctvom svojich kanálov.
„Som veľmi rád, že som dostal možnosť pokračovať v Spartaku, keďže to je klub, v ktorom pôsobím už od 9 rokov.
Teší ma prejavená dôvera a verím, že tu dokážem uplatniť svoj potenciál. Minulá sezóna bola pre mňa plná emócií. Na začiatku sezóny som príliš nenastupoval, snažil som sa získať zápasovú prax aspoň v druholigových Malženiciach.
V závere sezóny prišli zápasy, v ktorých som nastúpil a boli to naozaj veľké zápasy - Slovan, Dunajská, finále pohára - čo bol pre mňa zážitok do konca života.
Pred pár mesiacmi som nastupoval v druhej lige a zrazu som stál pred vypredaným štadiónom vo finále slovenského pohára,“ povedal odchovanec Spartaka.
Patrick Karhan je synom bývalého kapitána slovenskej reprezentácie Miroslava Karhana, ktorý má na konte vyše 200 zápasov v trnavskom drese. Mladý stredný obranca si zatiaľ pripísal 28 štartov za A-tím Spartaka.
„Určite by som bol najradšej, keby sa mi podarilo ho prekonať. Budem pre to robiť všetko na tréningoch, aby som tých šancí dostával viac a viac a uvidíme, kam to dotiahnem,“ dodal Patrick Karhan.