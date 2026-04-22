Séria prehier bez gólu sa mu stala osudná. Chelsea po troch mesiacoch odvolala trénera

Tréner Liam Rosenior komunikuje s hráčmi.
Tréner Liam Rosenior komunikuje s hráčmi. (Autor: TASR/AP)
TASR|22. apr 2026 o 18:35
Ide o druhú zmenu kormidelníka v priebehu sezóny.

Futbalový klub Chelsea ukončil v stredu spoluprácu s trénerom Liamom Roseniorom. Londýnčania pristúpili k tomuto kroku po prehre 0:3 v Brightone, piatej v rade bez streleného gólu, čo sa stalo premiérovo od roku 1912.

U „blues“ ide o druhú zmenu kormidelníka v priebehu sezóny, informovali o nej britské médiá. 

Nádeje „Blues“ na kvalifikáciu do Ligy majstrov sa zmenšili, pričom kormidelník Rosenior označil výkon svojho tímu za „neospravedlniteľný“. Bez zraneného útočného tria Cole Palmer, Estevao a Joao Pedro nevyslali hostia ani jednu strelu na bránku.

Rosenior nahradil v januári Enza Marescu a podpísal kontrakt na päť a pol roka. Jeho už bývalý tím čaká v nedeľu semifinále FA Cupu proti Leedsu. Triumf v pohári je poslednou možnosťou na zisk trofeje pre Chelsea, ktorá vlani vyhrala Konferenčnú ligu aj MS klubov.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Tréner Liam Rosenior komunikuje s hráčmi.
    Tréner Liam Rosenior komunikuje s hráčmi.
    Séria prehier bez gólu sa mu stala osudná. Chelsea po troch mesiacoch odvolala trénera
