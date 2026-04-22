Bývalý obranca Bayernu sa vracia. Údajne povedie rezervu klubu, zahrá si aj Ligu majstrov

Na archívnej snímke Dante z Bayernu Mníchov.
Na archívnej snímke Dante z Bayernu Mníchov. (Autor: TASR)
TASR|22. apr 2026 o 17:52
Štyridsaťdvaročný Brazílčan sa radoval aj z triumfu v Lige majstrov v roku 2013.

Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov údajne plánuje vymenovať svojho bývalého obrancu Danteho za trénera rezervného tímu, ktorý sa skladá z hráčov do 23 rokov. Informovala o tom agentúra DPA odvolávajúca sa na televíziu Sky.

Štyridsaťdvaročný Brazílčan už údajne podpísal zmluvu ako nástupca Holgera Seitza, hoci nemecký šampión ešte tento krok oficiálne neoznámil.

Dante sa s Bayernom radoval aj z triumfu v Lige majstrov v roku 2013. Podľa Sky by mal zároveň viesť tím Bayernu v mládežníckej Lige majstrov.

Na archívnej snímke Dante z Bayernu Mníchov.
Na archívnej snímke Dante z Bayernu Mníchov.
Bývalý obranca Bayernu sa vracia. Údajne povedie rezervu klubu, zahrá si aj Ligu majstrov
dnes 17:52
