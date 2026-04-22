Bývalý obranca Bayernu sa vracia. Údajne povedie rezervu klubu, zahrá si aj Ligu majstrov

Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov údajne plánuje vymenovať svojho bývalého obrancu Danteho za trénera rezervného tímu, ktorý sa skladá z hráčov do 23 rokov. Informovala o tom agentúra DPA odvolávajúca sa na televíziu Sky.
Štyridsaťdvaročný Brazílčan už údajne podpísal zmluvu ako nástupca Holgera Seitza, hoci nemecký šampión ešte tento krok oficiálne neoznámil.
Dante sa s Bayernom radoval aj z triumfu v Lige majstrov v roku 2013. Podľa Sky by mal zároveň viesť tím Bayernu v mládežníckej Lige majstrov.