Nováčik Niké ligy prišiel o stredopoliara. Z klubu odišiel na vlastnú žiadosť

PREŠOV. Slovenský futbalista Denis Potoma už nepokračuje v Tatrane Prešov. Nováčik Niké ligy na sociálnej sieti informoval, že 25-ročný stredopoliar ukončil zmluvu na vlastnú žiadosť.
Potoma pôsobil v Prešove od začiatku minulej sezóny, v ktorej nazbieral 26 štartov v druhej najvyššej súťaži a štyri pridal v Slovenskom pohári.
V aktuálnom ročníku nastúpil do dvoch stretnutí. Seniorskú kariéru odštartoval v bratislavskom Slovane, v ktorom nastupoval za B-mužstvo.
Následne obliekal dresy Serede, Skalice a poľského treťoligistu Sandecja Nowy Sacz.
