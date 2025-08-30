Futbalové prestupy ONLINE: Azpilicueta opúšťa Atlético, do Bayernu mieri hráč z Chelsea (30. august)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 je v plnom prúde. Kluby mali toto leto možnosť využiť aj špeciálne obdobie kvôli MS klubov USA, ktoré trvalo od 1. do 10. júna.
Na Slovensku sa prestupuje od 15. júna až do 6. septembra, v TOP 5 európskych ligách sa skončí obdobie prestupov 1. septembra.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v sobotu 30. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2025) - sobota, 30. august
Jackson opúšťa Chelsea
10:09 Útočník Chelsea Nicolas Jackson má namierené na hosťovanie do Bayernu Mníchov s opciou na trvalý prestup.
„Blues“ dostanú za počiatočné hosťovacie obdobie poplatok 13 miliónov libier, pričom nemecký majster bude mať možnosť kúpiť senegalského útočníka za 56,2 milióna libier.
Dvadsaťštyriročný Jackson sa už s Bayernom dohodol na predbežnej zmluve a dostal povolenie odcestovať do Nemecka, aby prestup dokončil.
Súčasťou dohody medzi klubmi je aj klauzula o podiele z budúceho predaja hráča.
West Ham posilnil stred poľa
8:46 Anglický futbalový klub West Ham United angažoval 21-ročného francúzskeho defenzívneho stredopoliara Soungoutoua Magassu.
K účastníkovi Premier League zamieril z AS Monaco za sumu, ktorú kluby zatiaľ nezverejnili. Podľa webu West Hamu Magassa podpísal „dlhodobú zmluvu“.
O mládežníckeho reprezentanta Francúzska sa údajne zaujímali viaceré popredné európske kluby.
„Som veľmi šťastný, že som tu. West Ham je veľký klub, má dlhoročnú históriu v Anglicku, veľa fanúšikov a krásny štadión. Nebolo zložité povedať áno. Je to sen hrať za West Ham v Premier League. Je to najlepšia liga na svete. Urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som ukázal, že na túto úlohu mám,“ konštatoval Magassu.
Azpilicueta mení klub
7:55 Španielsky futbalista Cesar Azpilicueta podpísal zmluvu s FC Sevilla. Tridsaťšesťročný obranca sa ako voľný hráč dohodol s Andalúzanmi na ročnej spolupráci s opciou predĺženia o ďalší rok.
Azpilicueta sa upísal Seville po svojom konci v Atleticu Madrid. V priebehu dvoch sezón odohral za „Los Colchoneros“ dovedna 39 ligových stretnutí. Jeho odchod z Madridu bol súčasťou tímovej prestavby, do klubu prišiel v lete aj slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko.
Azpilicueta hral v rokoch 2012 až 2023 za FC Chelsea, s Londýnčanmi získal dva tituly v anglickej Premier League a trofej v Lige majstrov. Informovala agentúra AFP.