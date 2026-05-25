Výtržnosti v Turíne majú svoju dohru. Polícia zatkla fanúšikov Juventusu

Talianska polícia zatkla po nedeľných výtržnostiach pred turínskym futbalovým derby ôsmich fanúšikov Juventusu.
Troch zadržali hneď na mieste, ďalších päť identifikovali po vyhodnotení záznamov z dronu.
Okrem toho tamojšie úrady udelili aj 11 zákazov vstupu na štadión. Informovala o tom agentúra DPA.
Incidenty medzi tábormi Juventusu a FC Turín sa odohrali niekoľko hodín pred výkopom duelu záverečného 38. kola Serie A.
Okrem fanúšikovských táborov sa do konfliktu zapojili aj policajti, pričom šiesti sa zranili. Najvážnejšie zranenie však utrpel 36-ročný fanúšik „starej dámy“.
Toho mal do hlavy trafiť neznámy objekt, podľa polície to bola sklenená fľaša. Zástupcovia fanúšikovského jadra Juventusu však tvrdia, že ho zasiahla svetlica vystrelená zo strany policajtov. Fanúšik podstúpil ešte v nedeľu operáciu a je v umelom spánku.
Hosťujúci priaznivci oboznámili s touto informáciou hráčov Juventusu a vyhrážali sa, že v prípade ak sa zápas odohrá, na protest vtrhnú na hraciu plochu.
Derby, ktoré skončilo remízou 2:2, sa napokon začalo s hodinovým meškaním. Sektor hostí bol v čase oneskoreného výkopu už prázdny.