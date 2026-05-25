Souček je po zostupe West Hamu zdrvený: Jeden z najhorších okamihov v kariére

Český futbalista Tomáš Souček naznačil, že by vo West Hame mohol zostať aj po nedeľňajšom zostupe z Premier League.
Tridsaťjedenročný záložník a donedávna kapitán českej reprezentácie označil pád do druhej anglickej ligy za jeden z najhorších okamihov v kariére.
Na sociálnej sieti X uviedol, že "Kladivári" musia zostať jednotní a vrátiť sa medzi elitu.
West Hamu v nedeľňajšom poslednom kole sezóny nestačilo na záchranu ani víťazstvo 3:0 nad Leedsom, v tabuľke skončil na prvom zostupovom mieste o dva body za Tottenhamom.
"Toto je jeden z najťažších okamihov mojej futbalovej kariéry," napísal Souček. "Som zdrvený kvôli našim fanúšikom, všetkým v klube a kvôli tomu, čo to znamená po siedmich rokoch vo West Hame a v Premier League.
Zaslúžili ste si od nás niečo lepšie. Ďakujem, že ste s nami stáli aj v tých najťažších chvíľach, "uviedol Souček, ktorý pôsobí vo West Hame od januára 2020.
S londýnskym klubom má zmluvu ešte na rok. V uplynulých dňoch sa špekulovalo o jeho možnom návrate do pražskej Slavie, odkiaľ do Anglicka zamieril. Je však možné, že vo West Hame aj po zostupe bude pokračovať.
"Verím, že rodina West Hamu zostane zjednotená a verná aj v tomto ťažkom čase, rovnako ako vždy.
Teraz je na nás, aby sme zareagovali správne, pracovali ešte tvrdšie ako kedykoľvek predtým a bojovali, aby sme West Ham vrátili tam, kam patrí," doplnil Souček, ktorého s českou reprezentáciou v júni čakajú majstrovstvá sveta v USA, Mexiku a Kanade.