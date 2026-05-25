Na nevydarený záver sezóny doplatil tréner. Allegri skončil na lavičke AC Miláno

Massimiliano Allegri bol po neúspešnom závere sezóny odvolaný z postu trénera AC Miláno, ktorých nedokázal doviesť do budúceho ročníka Ligy majstrov.
Majitelia talianskeho veľkoklubu dnes vo vyhlásení uviedli, že spolu so skúseným koučom končí takmer celé vedenie mužstva.
Majiteľ klubu Gerry Cardinale po „jednoznačnom zlyhaní“ prepustil aj výkonného riaditeľa Giorgia Furlaniho, športového riaditeľa Igliho Tareho a technického riaditeľa Geoffreyho Moncadu.
Naopak, ako jeden z mála zostal bývalý kanonier Zlatan Ibrahimovič, ktorý v klube pôsobí ako poradca.
Allegri pôsobil na lavičke AC Miláno druhýkrát od minuloročného mája, pričom počas svojho prvého angažmánu bol v klube v rokoch 2010 až 2014. Ak by tím doviedol do Ligy majstrov, jeho zmluva by sa automaticky predĺžila o ďalší rok.
V poslednom kole na to jeho zverencom stačila v zápase s Cagliari remíza, no prehrali 1:2. Pre milánsky celok to bola tretia prehra zo štyroch záverečných kôl a v tabuľke skončil až piaty so stratou jediného bodu na Ligu majstrov.
AC uškodila aj slabá domáca forma po tom, čo na San Sire zaznamenalo päť z ôsmich prehier v sezóne.
„Žiaľ, výsledok už nezmeníme. Ale päťkrát sme prehrali doma, a aj preto sme tam, kde sme,“ uviedol Allegri.