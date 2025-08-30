Prestup je spečatený. Rigo opúšťa Ostravu a stane sa spoluhráčom Boženíka

STOKE-ON-TRENT. Slovenský futbalista Tomáš Rigo sa stal oficiálne novou posilou anglického Stoke City.
Dvadsaťtriročný stredopoliar prestúpil do klubu z Baníka Ostrava a podpísal s účastníkom druhej najvyššej súťaže Championship štvorročnú zmluvu.
Oba kluby sa dohodli na bližšie nešpecifikovanej prestupovej sume, uviedol Rigov nový zamestnávateľ na svojom oficiálnom webe.
VIDEO: Predstavenie Tomáša Riga
Rigo vstúpil do tretej sezóny v drese Baníka Ostrava. Svojimi výkonmi zaujal európske kluby a interes vzrástol po júnových domácich majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov.
Postupne sa vyprofiloval ako najintenzívnejší záujem zo strany Stoke City. V klube sa stretne Rigo so slovenským reprezentačným útočníkom Róbertom Boženíkom, ktorý zamieril na Britské ostrovy v druhej polovici júla.
„Som veľmi nadšený, že som tu. Tento klub má bohatú tradíciu a históriu. Ja chcem byť súčasťou novej úspešnej cesty. Verím, že tu budem môcť zlepšiť svoju hru.
Tím si vedie veľmi dobre, zápasy som sledoval na diaľku a páčil sa mi spôsob hry, akým sa tím prezentuje. Hovoril som aj s Robom Boženíkom, ktorý mal na tento klub veľmi pozitívny názor. Jeho slová ma ešte viac nadchli,“ uviedol Rigo pre klubový web „Potters“.
„Tomáš je vytrvalý a technicky nadaný stredopoliar. Stal sa žiadaným po vynikajúcich výkonoch na európskom šampionáte do 21 rokov.
Vďaka včasnému identifikovaniu tohto hráča prostredníctvom kombinácie údajov, videí a živého skautingu, sme získali náskok pred konkurenciou.
Potom sme museli zostať trpezliví, aby sme Tomáša priviedli do Stoke City. Urobili sme tak s pevnou vierou v jeho schopnosť ovplyvniť výkony tímu,“ povedal športový riaditeľ Stoke City Jonathan Walters.
Rigo odohral v predošlých dvoch ročníkoch českej najvyššej súťaže dovedna 62 ligových duelov, v ktorých strelil štyri góly a pridal osem asistencií.
Strelecký účet si otvoril aj v novom ročníku, v ktorom stihol odohrať za mužstvo trénera Pavla Hapala štyri stretnutia, ďalších šesť štartov pridal v európskych pohárových súťažiach.