Kane bude mať konkurenciu. Bayern získal do svojich radov útočníka z Chelsea

MNÍCHOV. Senegalský futbalový útočník Nicolas Jackson mieri na hosťovanie z FC Chelsea do Bayernu Mníchov.
Kluby sú údajne blízko k dohode, ktorej súčasťou by mala byť aj možnosť odkúpenia hráča. Informovala o tom agentúra PA.
O 24-ročného Jacksona sa zaujímali aj Newcastle United a Aston Villa.
V zostave „The Blues“ nemal stabilné miesto po tom, čo do tímu prišli počas leta útočníci Joao Pedro a Liam Delap.
Pred pôsobením v londýnskom klube si obliekal dres Villarrealu, ktorý ho v roku 2023 predal do Chelsea.