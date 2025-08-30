Kane bude mať konkurenciu. Bayern získal do svojich radov útočníka z Chelsea

Nicolas Jackson.
Nicolas Jackson. (Autor: TASR/AP)
30. aug 2025
Dvadsaťštyriročný futbalista bude u nemeckého giganta hosťovať.

MNÍCHOV. Senegalský futbalový útočník Nicolas Jackson mieri na hosťovanie z FC Chelsea do Bayernu Mníchov.

Kluby sú údajne blízko k dohode, ktorej súčasťou by mala byť aj možnosť odkúpenia hráča. Informovala o tom agentúra PA.

O 24-ročného Jacksona sa zaujímali aj Newcastle United a Aston Villa.

V zostave „The Blues“ nemal stabilné miesto po tom, čo do tímu prišli počas leta útočníci Joao Pedro a Liam ​​Delap.

Pred pôsobením v londýnskom klube si obliekal dres Villarrealu, ktorý ho v roku 2023 predal do Chelsea.

    Kane bude mať konkurenciu. Bayern získal do svojich radov útočníka z Chelsea
    dnes 10:51
