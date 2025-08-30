Dlhoočakávaný prestup je tu. David Strelec opúšťa Slovan Bratislava

Dávid Strelec.
Posledný zápas za slovenského majstra odohral v play-off Európskej ligy.

BRATISLAVA. Slovenský futbalista David Strelec by mal opustiť majstrovský Slovan Bratislava.

Jeho kroky majú smerovať do anglického tímu FC Middlesborough, ktorý pôsobí v druhej Championship.

V anglickej druhej najvyššej súťaži pôsobia aj ďalší dvaja Slováci - Róbert Boženík a Tomáš Rigó sú hráčmi lídra zo Stoke City.

Už len hodiny delia od potvrdenia jeho prestupu zo ŠK Slovan Bratislava. A ak sa tak stane, bude to nová rekordná suma v rámci slovenskej ligy.

Doteraz to bol slovinský útočník Andraž Šporar, ktorý v januári 2020 odišiel do portugalského Sportingu Lisabon za približne sedem miliónov eur.

V tomto prípade by malo ísť konkrétne až o desať miliónov eur vrátane bonusov. Po lekárskej prehliadke sa očakáva podpis zmluvy.

Údajne najneskôr v pondelok 1. septembra by Strelca malo FC Middlesbrough predstaviť ako nového hráča.

