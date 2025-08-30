Dlhoočakávaný prestup je tu. David Strelec opúšťa Slovan Bratislava

BRATISLAVA. Slovenský futbalista David Strelec by mal opustiť majstrovský Slovan Bratislava.
Jeho kroky majú smerovať do anglického tímu FC Middlesborough, ktorý pôsobí v druhej Championship.
V anglickej druhej najvyššej súťaži pôsobia aj ďalší dvaja Slováci - Róbert Boženík a Tomáš Rigó sú hráčmi lídra zo Stoke City.
Už len hodiny delia od potvrdenia jeho prestupu zo ŠK Slovan Bratislava. A ak sa tak stane, bude to nová rekordná suma v rámci slovenskej ligy.
Doteraz to bol slovinský útočník Andraž Šporar, ktorý v januári 2020 odišiel do portugalského Sportingu Lisabon za približne sedem miliónov eur.
V tomto prípade by malo ísť konkrétne až o desať miliónov eur vrátane bonusov. Po lekárskej prehliadke sa očakáva podpis zmluvy.
Údajne najneskôr v pondelok 1. septembra by Strelca malo FC Middlesbrough predstaviť ako nového hráča.