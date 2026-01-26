Futbalové prestupy ONLINE: Brankár Belko má namierené k nórskemu majstrovi (26. január)

Zimné prestupové okno v roku 2026 je v plnom prúde. Na Slovensku aj vo väčšine zahraničných líg sa začalo 1. januára, končiť bude na konci mesiaca poprípade začiatkom februára v závislosti na konkrétnej súťaži.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - zima 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v pondelok 26. januára.
Futbalové prestupy ONLINE (zima 2026) - pondelok, 26. január
Robertson zostane v Liverpoole
11:40 Škótsky futbalista Andy Robertson zostane v FC Liverpool. „The Reds“ ustúpili z rokovaní s konkurenčným Tottenhamom, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na Press Association.
Klub zo severu Londýna prišiel podľa britskej agentúry s ponukou koncom minulého týždňa, keď sa tréner Thomas Frank snažil do kádra priniesť potrebné skúsenosti. Úradujúci anglický majster si ponuku vypočul aj s ohľadom na Robertsonov prínos pre klub za osem a pol roka a na fakt, že mu v júli vyprší zmluva.
Po zvážení všetkých možností sa však Liverpool rozhodol nepokračovať v rokovaniach o predaji kapitána škótskej reprezentácie. Tridsaťjedenročný Robertson, ktorý v prebiehajúcej sezóne Premier League nastúpil len do štyroch zápasov v základnej zostave, údajne o prestup nepožiadal
Brankár Belko blízko k prestupu do Nórska
11:00 Slovenský brankár Ľubomír Belko je blízko k prestupu k majstrovi Nórska Viking FK. O novom pôsobisku hráča MŠK Žilina informuje portál aftenbladet.no.
Dvadsaťtriročný Belko bol minulý rok brankárom slovenskej reprezentácie do 21 rokov. Ide o moderného brankára, ktorý je veľmi dobrý v hre nohami - informuje novinár z Nórska.