    Futbalové prestupy ONLINE: Brankár Belko má namierené k nórskemu majstrovi (26. január)

    Vľavo brankár Ľubomír Belko.
    Vľavo brankár Ľubomír Belko. (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|26. jan 2026 o 11:03 (aktualizované 26. jan 2026 o 11:40)
    Pozrite si prehľad zaujímavých futbalových prestupov v zimnom prestupovom období 2026 na Slovensku aj v zahraničí v pondelok 26. januára. Sledujte minútu po minúte.

    Zimné prestupové okno v roku 2026 je v plnom prúde. Na Slovensku aj vo väčšine zahraničných líg sa začalo 1. januára, končiť bude na konci mesiaca poprípade začiatkom februára v závislosti na konkrétnej súťaži.

    Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v pondelok 26. januára.

    Futbalové prestupy ONLINE (zima 2026) - pondelok, 26. január

    Robertson zostane v Liverpoole

    11:40 Škótsky futbalista Andy Robertson zostane v FC Liverpool. „The Reds“ ustúpili z rokovaní s konkurenčným Tottenhamom, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na Press Association.

    Klub zo severu Londýna prišiel podľa britskej agentúry s ponukou koncom minulého týždňa, keď sa tréner Thomas Frank snažil do kádra priniesť potrebné skúsenosti. Úradujúci anglický majster si ponuku vypočul aj s ohľadom na Robertsonov prínos pre klub za osem a pol roka a na fakt, že mu v júli vyprší zmluva.

    Po zvážení všetkých možností sa však Liverpool rozhodol nepokračovať v rokovaniach o predaji kapitána škótskej reprezentácie. Tridsaťjedenročný Robertson, ktorý v prebiehajúcej sezóne Premier League nastúpil len do štyroch zápasov v základnej zostave, údajne o prestup nepožiadal

    Brankár Belko blízko k prestupu do Nórska

    11:00 Slovenský brankár Ľubomír Belko je blízko k prestupu k majstrovi Nórska Viking FK. O novom pôsobisku hráča MŠK Žilina informuje portál aftenbladet.no.

    Dvadsaťtriročný Belko bol minulý rok brankárom slovenskej reprezentácie do 21 rokov. Ide o moderného brankára, ktorý je veľmi dobrý v hre nohami - informuje novinár z Nórska.

