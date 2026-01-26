Šéf Bayernu potvrdil dohady o budúcnosti Kanea. V určitom okamihu sa musí rozhodnúť, vraví

Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov rokuje s anglickým kanonierom Harrym Kaneom o predĺžení kontraktu. V pondelok to potvrdil športový riaditeľ Bavorov Max Eberl.
Tridsaťdvaročný Kane prišiel do Mníchova v lete 2023 z londýnskeho Tottenhamu. V drese nemeckého tímu odvtedy odohral 126 zápasov, v ktorých nastrieľal 119 gólov.
S klubom má momentálne podpísanú zmluvu do leta 2027. „Diskutujeme s Harrym. Každý vie, že v určitom okamihu sa bude musieť rozhodnúť,“ uviedol Eberl podľa agentúry AFP.
Kane v Nemecku prelomil dlhoročné čakanie na tímovú trofej, keď s ním v minulej sezóne získal bundesligový titul.
„Harry má v nás veľkú dôveru a v Mníchove sa cíti dobre. On a jeho rodina sa tu usadili. Preto nemáme absolútne žiadny dôvod na ponáhľanie sa,“ povedal na tému nového kontraktu generálny riaditeľ klubu Jan-Christian Dreesen.
Samotný Angličan sa v októbri vyjadril, že predĺženie spolupráce s Bayernom si vie „jednoznačne predstaviť“.