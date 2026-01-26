Ružomberok ohlásil novú posilu. Brankár v minulosti pôsobil aj v Dunajskej Strede

Účastníka futbalovej Niké ligy MFK Ružomberok posilnil brankár Attila Horváth z FC ŠTK Šamorín 1914. V minulosti pôsobil aj v Dunajskej Strede.
Pod Čebraťom podpísal zmluvu do 31. mája 2029. Liptáci takto zareagovali na nedávny odchod Dominika Ťapaja do Viktorie Plzeň.
Dvadsaťdvaročný brankár uspel na skúške a teší sa z kariérneho posunu. „Dostať sa o ligu vyššie, to je veľký pokrok. Počas skúšky som robil maximum preto, aby v Ružomberku zostal.
Cítim sa tu veľmi dobre, aj chalani ma výborne prijali, z čoho som bol milo prekvapený. Teším sa z tohto kroku. Aj v Šamoríne som sa snažil tak trénovať, aby sa po čase človek posunul ďalej.
Ešte predtým, ako začal Ružomberok prípravu a tiež my v Šamoríne, sa ma tréner ružomberských brankárov Ľuboš Hajdúch spýtal, či by som nemal záujem prísť,“ uviedol Horváth.