Ružomberok ohlásil novú posilu. Brankár v minulosti pôsobil aj v Dunajskej Strede

Attila Horváth.
Attila Horváth. (Autor: Facebook/MFK Ružomberok)
TASR|26. jan 2026 o 15:40
ShareTweet0

Liptáci takto zareagovali na nedávny odchod Dominika Ťapaja do Viktorie Plzeň.

Účastníka futbalovej Niké ligy MFK Ružomberok posilnil brankár Attila Horváth z FC ŠTK Šamorín 1914. V minulosti pôsobil aj v Dunajskej Strede.

Pod Čebraťom podpísal zmluvu do 31. mája 2029. Liptáci takto zareagovali na nedávny odchod Dominika Ťapaja do Viktorie Plzeň.

Dvadsaťdvaročný brankár uspel na skúške a teší sa z kariérneho posunu. „Dostať sa o ligu vyššie, to je veľký pokrok. Počas skúšky som robil maximum preto, aby v Ružomberku zostal.

Cítim sa tu veľmi dobre, aj chalani ma výborne prijali, z čoho som bol milo prekvapený. Teším sa z tohto kroku. Aj v Šamoríne som sa snažil tak trénovať, aby sa po čase človek posunul ďalej.

Ešte predtým, ako začal Ružomberok prípravu a tiež my v Šamoríne, sa ma tréner ružomberských brankárov Ľuboš Hajdúch spýtal, či by som nemal záujem prísť,“ uviedol Horváth.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Momentka zo zápasu CSKA Sofia - Slovan Bratislava.
    Momentka zo zápasu CSKA Sofia - Slovan Bratislava.
    Futbalisti Slovana nestačili na druhý tím bulharskej ligy. Nevyužili lepší vstup do zápasu
    dnes 15:56|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Ružomberok ohlásil novú posilu. Brankár v minulosti pôsobil aj v Dunajskej Strede