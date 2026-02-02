    Futbalové prestupy ONLINE: Suslov bude mať nového trénera, Liverpool chce obrancu (2. február)

    Hráč Casper Tengstedt (vľavo) z Verony sa raduje z gólu, vpravo Slovák Tomáš Suslov (31) počas zápasu. (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR, ČTK|2. feb 2026 o 13:06
    Pozrite si prehľad zaujímavých futbalových prestupov v zimnom prestupovom období 2026 na Slovensku aj v zahraničí v pondelok 2. februára. Sledujte minútu po minúte.

    Zimné prestupové okno v roku 2026 je v plnom prúde. Na Slovensku aj vo väčšine zahraničných líg sa začalo 1. januára, končiť bude na konci mesiaca poprípade začiatkom februára v závislosti na konkrétnej súťaži.

    Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v pondelok 2. februára.

    Futbalové prestupy ONLINE (zima 2026) - pondelok, 2. február

    13:00 Anglický futbalový klub FC Liverpool doťahuje príchod 20-ročného francúzskeho obrancu Jeremyho Jacqueta z francúzskeho Rennes. Podľa informácií BBC a agentúry DPA uspeli „The Reds“ v súboji s Chelsea. Jacquet zostane súčasťou účastníka Ligue 1 do konca sezóny v rámci hosťovania.

    Jacquet má v najbližších hodinách po absolvovaní zdravotnej prehliadky podpísať kontrakt do leta 2031, s opciou na ďalší rok. Potenciálna prestupová čiastka vrátane bonusov sa pohybuje okolo 70 miliónov eur. K Liverpoolu by sa mal natrvalo pripojiť pred začiatkom ďalšej sezóny. 

    Vedenie klubu sa snaží posilniť obranné rady v reakcii na možný odchod Francúza Ibrahima Konateho po konci aktuálneho ročníka.

    Suslov bude mať vo Verone nového trénera

    12:20 Vedenie talianskeho futbalového klubu Hellas Verona sa rozhodlo predčasne ukončiť spoluprácu s trénerom Paolom Zanettim. V tíme pôsobí aj reprezentant Slovenska Tomáš Suslov, v súčasnosti pokračuje 23-ročný stredopoliar v rekonvalescencii po operácii kolena.

    Vedenie klubu zatiaľ neoznámilo meno dočasného trénera, respektíve nástupcu za 43-ročného talianskeho kormidelníka. Zanetti skončil vo svojej funkcii po víkendovej prehre 0:4 s Cagliari, v tabuľke Serie A je Verona na poslednej pozícii so ziskom len 14 bodov z 23 odohraných duelov. Najbližšie čaká tím duel so „štvorbodovou“ nálepkou, keď sa predstaví v súboji tabuľkových susedov na trávniku Pisy. Informovala agentúra AP. 

    Futbal

    Giovanni Di Lorenzo v drese Neapolu
