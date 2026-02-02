Cristiano Ronaldo sa rozhodol štrajkovať. Nie je spokojným s riadením jeho klubu

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo.
Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo.
ČTK|2. feb 2026 o 13:43
Vynechá pondelkový ligový zápas proti Al-Rijádu.

Hviezdny futbalista Cristiano Ronaldo údajne v Al-Nassr štrajkuje. Podľa portugalského denníka Abola je 40-ročný útočník nespokojný s riadením klubu zo strany štátneho investičného fondu Saudskej Arábie (PIF).

Ronaldo vynechá pondelkový ligový zápas proti Al-Rijádu.

Ronaldovi údajne vadí, že iné kluby vlastnené PIF, konkurenčný Al-Hilal a al-Ittihád, sú oproti jeho Al-Nassru zvýhodňované. Hviezdny Portugalčan vyčíta vedeniu tímu malé investície do kádra.

Kým Al-Nassr v zimnom prestupovom období priviedol len Iračana Hajdiera Abdulkaríma, Al-Hilal už do posíl investoval 32 miliónov eur a údajne sa snaží získať aj bývalého držiteľa Zlatej lopty Karima Benzemu z Al-Ittihádu.

Jeden z najlepších futbalistov histórie hrá za Al-Nassr od januára roku 2023, vlani predĺžil zmluvu do roku 2027. V doterajších 127 zápasoch strelil 111 gólov.

    dnes 13:43|1
