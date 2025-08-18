Futbalové prestupy ONLINE: Škriniarovo Fenerbahce môže posilniť hráč z Anglicka (18. august)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 je v plnom prúde. Kluby mali toto leto možnosť využiť aj špeciálne obdobie kvôli MS klubov USA, ktoré trvalo od 1. do 10. júna.
Na Slovensku sa prestupuje od 15. júna až do 6. septembra, v TOP 5 európskych ligách sa skončí obdobie prestupov 1. septembra.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v pondelok 18. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2025) - pondelok, 18. august
Silva opúšťa Lipsko
16:31 Portugalský futbalový útočník André Silva prestúpil z RB Lipsko do španielskeho prvoligového klubu Elche CF. Bundesligista za neho dostal milión eur, ďalších 1,5 môže získať ako prípadné bonusy.
Dvadsaťdeväťročný Silva hral v minulosti za Porto, AC Miláno, Sevillu i Eintracht Frankfurt. Do Lipska prišiel v roku 2021, no nedokázal si vybojovať stabilné miesto v zostave a pôsobil aj na hosťovaniach v Reale Sociedad San Sebastian a Werdere Brémy.
Francúzsky útočník podpísal s Nottinghamom
15:20 Francúzsky útočník Arnaud Kalimuendo je novou posilou futbalistov Nottinghamu Forest.
Do tímu účastníka Premier League prestúpil podľa britských médií za minimálne 30 miliónov eur z francúzskeho Stade Rennes. S novým zamestnávateľom podpísal päťročný kontrakt.
Dvadsaťtriročný Kalimuendo je odchovanec Paríža St. Germain, po dvoch sezónach na hosťovaní v Lens sa v roku 2022 sťahoval do Rennes.
V minulej sezóne nastrieľal v jeho drese 18 gólov v 34 dueloch vo všetkých súťažiach.
„Keď som sa dozvedel o záujme Nottinghamu, bol som poctený. Som pripravený na túto výzvu,“ povedal Kalimuendo.
Nottingham odštartoval novú ligovú sezónu víkendovým domácim triumfom nad Brentfordom 3:1.
Vážne zranenie Lukakua rozhýbalo aktivitu
14:05 Tréner Neapola Antonio Conte má záujem o služby Joshuu Zirkzeeho po tom, ako sa zranil Romelu Lukaku.
Belgický útočník bude talianskemu majstrovi chýbať aspoň tri mesiace, tvrdia talianske médiá.
Možná posila z Premier League
13:55 Turecký klub Fenerbahce Istanbul má záujem o služby mexického stredopoliara Edsona Álvareza, tvrdí Fabrizio Romano.
Klub, v ktorom pôsobí Milan Škriniar, by sa tak posilnil v stred poľa práve o Mexičana, o ktorého služby sa bijú viaceré európske kluby vrátane Ajaxu Amsterdam.
Podľa informácií talianskeho novinára Álvarez ešte neprijal konečné rozhodnutie a zvažuje všetky svoje možnosti.
Portugalský tréner Fenerbahce José Mourinho údajne prejavil veľký záujem o služby hráča West Hamu United.