VIDEO: Lyon oznámil príchod Greifa tiktokovým trendom. Brankár poslal fanúšikom Mallorcy odkaz

LYON. Slovenský brankár Dominik Greif sa stal oficiálne hráčom francúzskeho Olympique Lyon.
Greif podpísal zmluvu do roku 2029. Klub jeho príchod oznámil tiktokovým trendom.
Slovenský brankár sa zároveň rozlúčil s fanúšikmi Mallorcy, kde pôsobil posledné štyri sezóny.
VIDEO: Lyon oznámil príchod Greifa
"Hoci nám zostali sny, ktoré sme si nestihli splniť, prišiel moment povedať zbohom.
Môj príchod bol zložitý, moja cesta tiež a môj odchod nie je iný. Dokonca mám pocit, že naše cesty sa nikdy nemali skrížiť pre toľko ťažkostí.
Napriek všetkým prekážkam, s príležitosťami, ktoré som dostal, sme spolu dokázali veľmi pekné veci pre klub, pre ostrov a pre jeho ľudí. A na to som nesmierne hrdý," uviedol na sociálnej sieti.
Greif poďakoval všetkým fanúšikom. "Ďakujem vám, fanúšikovia, za každé pozdravenie v uliciach Palmy, v každom kúte ostrova a za vašu bezpodmienečnú podporu na Son Moix.
Pre tento znak som každý deň odovzdával maximum, aj v momentoch, keď sa nik nepozeral a málo koho to zaujímalo. Preto odchádzam so vztýčenou hlavou," dodal.