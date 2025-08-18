DAC získal zaujímavú posilu. Zlanáril belgického mládežnického reprezentanta

Mateta Pepa.
Mateta Pepa. (Autor: X/DAC 1904)
TASR|18. aug 2025 o 17:12
ShareTweet0

V Standarde debutoval medzi dospelými v auguste 2023.

DUNAJSKÁ STREDA. Slovenský futbalový klub DAC 1904 Dunajská Streda posilnil Belgičan Rabby Mateta Pepa.

Devätnásťročný bývalý belgický mládežnícky reprezentant podpísal trojročnú zmluvu s opciou na predĺženie o ďalšiu sezónu. Predtým bol hráčom belgického šampióna Standard Liege.

Rodák z Bruselu pôsobil v akadémiách klubov RSC Anderlecht, KSC Lokeren, Club Brugge a Standard Liege.

V Standarde debutoval medzi dospelými v auguste 2023, v drese vtedy druholigovej rezervy SL16 FC.

Viackrát sa objavil aj na lavičke A-tímu, ale pravidelne nastupoval za juniorku, najskôr v druhej a v minulej sezóne v tretej lige.

Posledný rok bol kapitánom mužstva. Belgicko reprezentoval v kategóriách do 16, 17 a 18 rokov.

„Prišiel som s cieľom pomáhať mužstvu a zároveň získať viac skúseností. Hľadal som najlepší projekt, ktorý by mi pomohol posunúť sa v kariére. Po tom, čo som tu videl a počul, neboli žiadne pochybnosti o tom, že chcem byť súčasťou tohto klubu.

Rád by som vyhral všetko, čo sa len dá. Hrával som na rôznych pozíciách v strede poľa, som bojovník, ktorý vždy ide naplno a presne o to sa budem snažiť aj v drese DAC-u.

Veľmi sa teším na moment, keď sa prvýkrát predstavím naším fanúšikom,“ povedal Mateta Pepa pre web DAC.

„S radosťou oznamujeme príchod Rabbyho do nášho tímu. Ide o ľaváka hrávajúceho na poste defenzívneho stredopoliara, s výborným prehľadom a istotou na lopte.

Formovali ho viaceré z najlepších belgických akadémií, kde získal výborné technické zručnosti a hlboké porozumenie futbalu. Veríme, že svoje kvality naplno ukáže aj v našich farbách,“ vyjadril sa výkonný riaditeľ klubu zo Žitného ostrova Jan Van Daele.

DAC ďalej na svojom webe uviedol, že ide o druhého belgického legionára v klube po Thibaudovi Verlindenovi. Na drese bude nosiť číslo 93.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
3
0
0
5:0
9
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
4
3
0
1
5:3
9
V
V
P
V
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
2
1
0
7:3
7
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
1
1
6:4
7
P
V
V
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
4
2
1
1
7:6
7
V
P
V
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
4
2
1
1
8:8
7
V
R
P
V
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
3
1
2
0
3:1
5
R
V
R
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
4
1
2
1
5:4
5
P
V
R
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
4
0
2
2
2:4
2
R
P
P
R
10
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
0
2
1:4
0
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
4
0
0
4
1:9
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Kevin Daniel Castrillón Gómez.
    Kevin Daniel Castrillón Gómez.
    Aj top strelec z východu nastúpil v pohári po vylúčení. Hrozí ďalšia kontumácia?
    Titanilla Bőddnes 18:35
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»DAC získal zaujímavú posilu. Zlanáril belgického mládežnického reprezentanta