Futbalové prestupy ONLINE: Hrošovský sa po rokoch vrátil do Česka (9. január)

Zimné prestupové okno v roku 2026 je v plnom prúde. Na Slovensku aj vo väčšine zahraničných líg sa začalo 1. januára, končiť bude na konci mesiaca poprípade začiatkom februára v závislosti na konkrétnej súťaži.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v piatok 9. januára.
Futbalové prestupy ONLINE (zima 2026) - piatok, 9. január
Kuciak radí Bobčekovi
11:15 Niekdajší brankár slovenskej reprezentácie so skúsenosťami z poľskej i anglickej ligy Dušan Kuciak si myslí, že 24-ročný Tomáš Bobček by sa s prestupom nemal ponáhľať minimálne do leta.
„Určite má dobrých poradcov. Myslím si, že by pre neho bolo optimálne zostať v Lechii aspoň do leta a čo najlepšie sa pripraviť na majstrovstvá sveta. Bobček je v prostredí, ktoré pozná a cíti sa v ňom dobre.
Zimné prestupy sa zriedkakedy vydaria hneď od prvej minúty a pre slovenského útočníka by zmena prostredia v kontexte majstrovstiev sveta mohla vyznieť ako strela do kolena,“ povedal Kuciak.
V ostatných dňoch sa objavili špekulácie, že anglický Sunderland by za prestup mohol zaplatiť sedem miliónov eur, ale zatiaľ neprišla žiadna ponuka od účastníka Premier League.
Ekvádorčan môže opustiť Spartu
11:01 Futbalový obranca Angelo Preciado je blízko odchodu zo Sparty. Dvadsaťsedemročný reprezentant Ekvádoru mieri podľa serveru uol.com do brazílskeho klubu Atlético Mineiro.
Klub by zaňho podľa zákulisných zdrojov mal vyinkasovať sumu okolo päť miliónov eur plus percentá z prípadného ďalšieho predaja.
Sparta sa už podľa brazílskych zdrojov s veľkoklubom z mesta Belo Horizonte dohodla a prestup je veľmi pravdepodobný.
Preciado zamieril na Letnú v septembri 2023 a v prvej sezóne získal majstrovský double. Za Spartu odohral 67 súťažných zápasov s bilanciou štyroch gólov a 12 asistencií.
Semenyo novým hráčom City
10:55 Prvou zimnou posilou Manchestru City sa stal útočník Antoine Semenyo. Ghanský futbalista prišiel z Bournemouthu, ktorý zaň podľa britských médií dostal 65 miliónov libier.
Dvadsaťšesťročný Semenyo v Bournemouthe pôsobil od januára 2023, pred tým nastupoval za druholigový Bristol City.
V Manchestri podpísal zmluvu na päť a pol roka, záujem oň údajne mali tiež Liverpool alebo Manchester United.
Semenyo v prebiehajúcej sezóne anglickej ligy odohral 20 zápasov a dal desať gólov. Viac zaznamenali iba jeho nový spoluhráč zo City Erling Haaland (20) a Igor Thiago z Brentfordu (16).
Hrošovský je späť v Plzni
9:40 Patrik Hrošovský sa z Genku po necelých siedmich rokoch vracia do tímu futbalistov Plzne. K Viktorii sa ihneď pripojil na sústredení v Benidorme.
V Genku počas šesť a polročného angažmánu odohral dokopy 261 zápasov, strelil 21 gólov a na rovnaký počet ich prihral.
Jedinú trofej s ním vybojoval v roku 2021, keď zdvihol nad hlavu Belgický pohár. V klubovej histórii je štvrtý v počte odohraných zápasov.
So slovenskou reprezentáciou sa predstavil na troch majstrovstvách Európy, na tom predvlani v Nemecku ale strávil všetky stretnutia len medzi náhradníkmi.