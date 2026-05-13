Inter v Taliansku nepozná súpera. Po lige ovládol aj pohár a oslavuje double

Marcus Thuram sa teší z gólu (Autor: TASR/AP)
TASR|13. máj 2026 o 23:15
Milánčania získali desiatu pohárovú trofej v histórii.

Taliansky pohár - finále

Lazio Rím - Inter Miláno 0:2 (0:2)

Góly: 14. Marušič (vlastný), 35. Lautaro Martinez

Futbalisti Interu Miláno získali desiatykrát Taliansky pohár. Vo finále zvíťazili na Stadio Olimpico nad domácim Laziom Rím 2:0.

V tejto sezóne tak môžu oslavovať double, už tri kolá pred koncom Serie A si zabezpečili titul talianskeho majstra.

V pohárovom finále sa ujali vedenia v 14. minúte po vlastnom góle čiernohorského obrancu Adama Marušiča. V 35. minúte zvýšil na 2:0 kapitán Interu, argentínsky útočník Lautaro Martinez.

Inter získal double hneď v prvej sezóne po príchode rumunského trénera Cristiana Chivua.

