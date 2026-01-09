Hrošovský je v Plzni veľká osobnosť. Po podpise zmluvy otvorili aj sekt, ktorý klubu daroval

Záložník Patrik Hrošovský sa z belgického Genku po necelých siedmich rokoch vracia do tímu futbalistov Plzne. K Viktorii sa ihneď pripojil na sústredení v Benidorme.
Tridsaťtriročný slovenský reprezentant s klubom podpísal zmluvu na rok a pol s obojstrannou opciou na ďalšie predĺženie, uviedol klub na svojom webe.
Hrošovský počas prvého angažmánu v Plzni v rokoch 2014 až 2019 vybojoval tri tituly, s Viktoriou sa predstavil aj v skupine Ligy majstrov.
V českej lige odohral 172 zápasov s bilanciou 15 gólov a 20 asistencií, v najvyššej súťaži krátko nastupoval aj za Znojmo.
"Som šťastný, že môžem byť späť. Viktorka ma priviedla do veľkého futbalu a ja jej teraz môžem vrátiť, čo všetko ma naučila. Strašne sa teším, veľa to pre mňa znamená," uviedol Hrošovský po tom, čo pricestoval za tímom do Španielska.
Po odchode do Belgicka sa vypracoval v oporu Genku, s ktorým v roku 2021 ovládol tamojší pohár.
Pravidelne s ním hral aj európske poháre, v tejto sezóne Európsku ligu. S reprezentáciou sa predstavil na troch majstrovstvách Európy, na tom predvlani v Nemecku ale strávil všetky stretnutia len medzi náhradníkmi.
"Patrik je obrovská osobnosť, ktorá v našom klube zanechala veľkú stopu a teraz sa vracia domov, z čoho mám obrovskú radosť.
Som presvedčený, že bude dôležitú postavu nielen na ihrisku, ale aj mimo neho," uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ klubu Adolf Šádek.
S novou posilou si symbolicky priťukol špeciálnu fľašu sektu s hráčovou fotkou a podpisom.
Hrošovský ju klubu venoval pri svojom odchode do Belgicka s prianím, aby sa otvorila pri nejakom výnimočnom momente. Zostala starostlivo uschovaná až do jeho návratu.
"Asi ani jedného z nás vtedy nenapadlo, pri akej príležitosti sa tak stane. A nemohlo to dopadnúť lepšie. Teším sa na spoluprácu a verím, že spoločne pôjdeme za splnením výziev, ktoré sú pred nami," dodal Šádek.
Hrošovský pri svojom prvom pôsobení v Plzni nosil aj kapitánsku pásku. Nezabudnuteľným momentom je napríklad jeho gól na štadióne Santiaga Bernabeua do siete slávneho Realu Madrid.