Sága okolo útočníka je na konci. Manchester City získal ghanského futbalistu

Antoine Semenyo a Joao Palhinha.
Antoine Semenyo a Joao Palhinha. (Autor: TASR/PA via AP)
ČTK|9. jan 2026 o 10:59
ShareTweet0

V prebiehajúcej sezóne anglickej ligy odohral 20 zápasov a dal desať gólov.

Prvou zimnou posilou Manchestru City sa stal útočník Antoine Semenyo. Ghanský futbalista prišiel z Bournemouthu, ktorý zaň podľa britských médií dostal 65 miliónov libier.

Dvadsaťšesťročný Semenyo v Bournemouthe pôsobil od januára 2023, pred tým nastupoval za druholigový Bristol City.

V Manchestri podpísal zmluvu na päť a pol roka, záujem oň údajne mali tiež Liverpool alebo Manchester United.

Semenyo v prebiehajúcej sezóne anglickej ligy odohral 20 zápasov a dal desať gólov.

Viac zaznamenali iba jeho nový spoluhráč zo City Erling Haaland (20) a Igor Thiago z Brentfordu (16).

Tabuľka Premier League

Premier League

    Gabriel Martinelli dostáva žltú kartu.
    Gabriel Martinelli dostáva žltú kartu.
    Hodil do hráča loptu, potom ho agresívne tlačil z ihriska. Martinelli sa za svoje správanie ospravedlnil
    dnes 11:28
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Sága okolo útočníka je na konci. Manchester City získal ghanského futbalistu