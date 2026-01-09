Sága okolo útočníka je na konci. Manchester City získal ghanského futbalistu

Prvou zimnou posilou Manchestru City sa stal útočník Antoine Semenyo. Ghanský futbalista prišiel z Bournemouthu, ktorý zaň podľa britských médií dostal 65 miliónov libier.
Dvadsaťšesťročný Semenyo v Bournemouthe pôsobil od januára 2023, pred tým nastupoval za druholigový Bristol City.
V Manchestri podpísal zmluvu na päť a pol roka, záujem oň údajne mali tiež Liverpool alebo Manchester United.
Semenyo v prebiehajúcej sezóne anglickej ligy odohral 20 zápasov a dal desať gólov.
Viac zaznamenali iba jeho nový spoluhráč zo City Erling Haaland (20) a Igor Thiago z Brentfordu (16).