Bývalý brankár radí Bobčekovi. Špekuluje sa o Premier League, no s prestupom by sa nemal ponáhľať

Tomáš Bobček patrí momentálne k najcennejším slovenským futbalovým artiklom. V jesennej časti poľskej Ekstraklasy 2025/2026 sa stal v drese Lechie Gdansk najlepším strelcom a vyhlásili ho za najužitočnejšieho hráča súťaže.
A jeho hodnota neustále rastie. V ostatných dňoch sa objavili špekulácie, že anglický Sunderland by za prestup mohol zaplatiť sedem miliónov eur, ale zatiaľ neprišla žiadna ponuka od účastníka Premier League.
Niekdajší brankár slovenskej reprezentácie so skúsenosťami z poľskej i anglickej ligy Dušan Kuciak si však myslí, že 24-ročný rodák z Ružomberka by sa s prestupom nemal ponáhľať minimálne do leta.
„Tomáš Bobček má určite dobrých poradcov. Myslím si, že by pre neho bolo optimálne zostať v Lechii aspoň do leta a čo najlepšie sa pripraviť na majstrovstvá sveta. Bobček je v prostredí, ktoré pozná a cíti sa v ňom dobre.
Zimné prestupy sa zriedkakedy vydaria hneď od prvej minúty a pre slovenského útočníka by zmena prostredia v kontexte majstrovstiev sveta mohla vyznieť ako strela do kolena,“ povedal Kuciak.
Zároveň tvrdí, že je dôležité vyvážiť záujmy klubu so záujmami hráča. „Keď bol v lete okolo neho prestupový chaos, jeho forma nebola najlepšia.
V zime by nemal premýšľať o prestupe, ale skôr o tom, aby sa čo najlepšie pripravil na jarnú časť.“
Slovensko sa v marcovej baráži môže prebojovať na MS v Severnej Amerike. Aj na to by podľa neho mal Bobček prihliadať.
„Dostal sa do národného tímu bleskovou rýchlosťou a má veľké šance na účasť na MS (ak Slovensko postúpi).
Jeho cieľom by teraz mala byť základná zostava, keďže ostatní naši útočníci nie sú momentálne vo forme. 'Bobo' je totiž tímový hráč. Nielenže strieľa góly, ale aj pomáha v obrane,“ skonštatoval Kuciak.