Z Ameriky ho vyhostili, doma je za hrdinu. Somálskeho rozhodcu vítali stovky fanúšikov

Somálsky futbalový rozhodca Omar Artan, ktorému neudelili víza na vstup do USA, priletel v stredu naspäť do Mogadiša.
V hlavnom meste Somálska ho privítali stovky podporovateľov a predstavitelia krajiny.
Artan mal byť prvým rozhodcom zo Somálska, ktorý bude rozhodovať na majstrovstvách sveta. Africká futbalová federácia (CAF) ho v roku 2025 vyhlásila za afrického rozhodcu roka.
Vstup do jednej z hostiteľských krajín MS mu podľa Colnej a hraničnej kontroly USA nepovolili z dôvodu obáv z podrobnej prehliadky.
Onedlho nato ho Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) vyradila zo zoznamu rozhodcov.
Pri návrate do rodnej krajiny Artan poďakoval ľuďom za podporu. Tí ho na letisku čakali s vlajkami Somálska.
„Sľubujem vám, že sa zúčastním na ďalšom šampionáte. Chcem, aby somálska verejnosť v tom našla útechu a zostala sebavedomá,“ citovala rozhodcu agentúra AP.