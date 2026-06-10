    Z Ameriky ho vyhostili, doma je za hrdinu. Somálskeho rozhodcu vítali stovky fanúšikov

    Omar Artan.
    Omar Artan. (Autor: TASR/AP)
    TASR|10. jún 2026 o 10:37
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    Pri návrate do rodnej krajiny poďakoval ľuďom za podporu.

    Somálsky futbalový rozhodca Omar Artan, ktorému neudelili víza na vstup do USA, priletel v stredu naspäť do Mogadiša.

    V hlavnom meste Somálska ho privítali stovky podporovateľov a predstavitelia krajiny.

    Artan mal byť prvým rozhodcom zo Somálska, ktorý bude rozhodovať na majstrovstvách sveta. Africká futbalová federácia (CAF) ho v roku 2025 vyhlásila za afrického rozhodcu roka.

    Vstup do jednej z hostiteľských krajín MS mu podľa Colnej a hraničnej kontroly USA nepovolili z dôvodu obáv z podrobnej prehliadky.

    Onedlho nato ho Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) vyradila zo zoznamu rozhodcov.

    Pri návrate do rodnej krajiny Artan poďakoval ľuďom za podporu. Tí ho na letisku čakali s vlajkami Somálska.

    „Sľubujem vám, že sa zúčastním na ďalšom šampionáte. Chcem, aby somálska verejnosť v tom našla útechu a zostala sebavedomá,“ citovala rozhodcu agentúra AP.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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