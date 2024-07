Ženy sú v kuchyni či práve rodia? V Maďarsku musel reagovať na vlnu pobúrenia

Ak sa však niekto pozrel na titulku olympijského magazínu tradičného denníka Nemzeti Sport, mohol mať pocit, že Maďari posielajú do Paríža iba mužov.

Pri vymenovaní medailových šancí bili do očí aj slová „mužská hádzaná“ a „mužské vodné pólo“, hoci na hry sa kvalifikovali v oboch športoch aj ženské kolektívy a najmä vodné pólistky patria k favoritkám.

„Ženy sú asi práve v kuchyni, alebo upratujú. Alebo práve rodia,“ znel jeden komentár pod jednotvárnou titulkou, ktorej grafické riešenie tiež patrí skôr do minulého storočia.

Nová titulka

Kauza sa dostala postupne aj do všetkých relevantných médií a na vlnu pobúrenia musela zareagovať aj redakcia Nemzeti Sportu.

Magazín rozhodli vytlačiť znova, s vyváženejšou titulnou stranou, na ktorú sa dostali už aj športovkyne.

Vedľa Árona Szilágyiho je umiestnená jachtárka Mária Érdiová, nechýba ani kajakárka Tamara Csipesová a šermiarka Liza Pusztaiová.

„Keďže v maďarskej výprave aj medzi ašpirantmi na medaily je značný počet aj podiel športovkýň, nebol žiadny odborný ani iný dôvod na to, že naši kolegovia pripravili takúto jednostrannú titulku. Je nám to ľúto, lebo my sami robíme veľa preto, aby ženy dostali väčšiu rolu a boli viac uznávané v športovom hnutí i v športových médiách,“ stojí v stanovisku maďarského denníka.