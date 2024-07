Izraelčania dostali výhražné maily. Počas futbalového zápasu hrozí teroristický útok

Dôvod zvýšenej policajnej ochrany je prozaický. Spomenuté krajiny sú aktuálne zainteresované do vojenských konfliktov medzinárodného významu.

To by mohlo mať negatívny dopad na ich športovcov počas OH 2024 v Paríži a mohli by sa stať terčom útokov teroristov. Informoval o tom francúzsky minister vnútra Gerald Darmanin.

"Pre všetky zápasy máme pripravený bezpečnostný plán a ostražití budeme najmä v dueloch, ktoré odohrajú v parížskom Parku princov. Počas súboja Izrael - Mali sa očakávajú protiizraelské protesty," uviedol Darmanin, cituje ho aj web sport1.de.

Viacerí členovia izraelskej výpravy na OH 2024 v ostatných dňoch dostali do svojich schránok email s výhražným charakterom.

Správa v lámanej hebrejčine vo väčšine prípadov znela: "Ak prídete do Paríža, vezmite do úvahy, že máme v úmysle zopakovať udalosti z Mníchova 1972. Buďte v strehu na letisku, v hoteli aj v uliciach, ktoré patria výhradne nám. Pripravte sa na intifádu!“