Petrovický potvrdil koniec na striedačke Olomouca. Mal by zamieriť ku konkurentovi

Tréner Róbert Petrovický po vyradení Olomouca v predkole play-off hokejovej extraligy potvrdil, že po sezóne končí na striedačke tímu.
Podľa neoficiálnych informácií by mal slovenský kouč znova pôsobiť v Českých Budějoviciach, ktoré už potvrdili odchod Ladislava Čiháka.
„Bol to môj posledný zápas v Olomouci. Bolo to krásne a veľmi príjemné. Chcem fanúšikom poďakovať, pretože sú skvelí.
Za tri roky, ktoré som tu strávil, mi Olomouc prirástol k srdcu. Bolo skvelé to zažiť,“ uviedol Petrovický po prehre s Třincom 1:2 po predĺžení. Oceliari ovládli sériu 3:0 na zápasy a postúpili do štvrťfinále.
Petrovický prišiel do Olomouca v roku 2023. Najprv bol asistentom Jána Tomajka, v tejto sezóne pôsobil prvýkrát ako hlavný kouč. Tím pod jeho vedením obsadil 12. miesto v základnej časti. V klube mu skončila zmluva.
„Sezónu budeme hodnotiť s odstupom. Viackrát som s vami (s novinármi) počas roka riešil, že bola obmena mužstva, prišlo veľa nových hráčov. Dobre sme sa pripravili. Mali sme ťažký začiatok, ale potom sme sa rozbehli do sezóny, ktorá do určitej doby bola veľmi dobrá, získali sme si rešpekt,“ citoval Petrovického web iSport.cz.
Po poslednom stretnutí si užil aj ďakovačku pred divákmi priamo na ľadovej ploche. „Bolo to krásne. Je to iné ako hráč, teraz som to prežil ako tréner.
Bolo to veľmi príjemné,“ povedal bývalý slovenský reprezentačný útočník, ktorý v minulých sezónach pôsobil v rodnej krajine aj na striedačke národného tímu.