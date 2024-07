Nadal a Alcaraz tlmia očakávania. Nechcú, aby boli v Paríži v pozícii favoritov

Spojenie hviezdneho dua z Pyrenejského polostrova mnohí pasujú do pozície favorita na zisk zlatej medaily vo štvorhre.

Spojenie 38-ročného veterána Nadala, ktorý sa pripravuje na koniec aktívnej športovej kariéry a aktuálnej svetovej jednotky Alcaraza pre olympijské hry v Paríži predstavuje najviac rezonujúcu tému tenisovej časti podujatia.

„O pozícii favoritov nehovorme. My urobíme všetko preto, aby sme z Paríža mohli odísť s dobrým pocitom.

Viete, že naša spoločná príprava nebola ideálna, veľa sme toho spolu neodohrali. Stačí sa pozrieť na ostatné deblové páry.

Sú niekde úplne inde a to z viacerých hľadísk. Nie je to len môj názor, je to fakt,“ povedal Nadal, ktorý počas kariéry na parížskej antuke uspel na štrnástich grandslamových turnajoch.