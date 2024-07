Postele vraj mali stopnúť sex. Testom prešli, smejú sa športovci v olympijskej dedine

Na hrách v Rio de Janeiro 2016 Brazílčania intenzívne riešili jeden škandál. Skokanka do vody Ingrid Oliveirová vraj z izby vtedy vyhodila svoju súťažnú partnerku Giovannu Pedrosovú, aby súložila s vodným slalomárom Pedrom Goncalvesom.

BRATISLAVA. Nie je to žiadnym tajomstvom a je prosté si domyslieť, prečo organizátori vždy počas olympijských hier distribuujú medzi športovcov niekoľko stoviek tisíc kondómov.

„Ľudia o tom nevedia, ale na olympiáde je toto bežné. Viete koľko kondómov je v olympijskej dedine? Usain Bolt prepašoval na svoju izbu dievča, mnoho športovcov tu flirtuje a vyhľadáva známosti. Len sa to tak nerieši,“ reagovala Oliveirová.

Sexuálny maratón vraj rozhneval Pedrosovú, ktorá musela izbu opustiť. V médiách sa situácia dlho rozoberala aj vzhľadom na to, že skokanky skončili vo svojej disciplíne na poslednej priečke.

Denník New York Post teraz prišiel s článkom, že postele proti sexu dorazili na olympijské hry do Paríža. Kartónové postele od identického výrobcu ako na tokijských hrách sú v olympijskej dedine aj teraz.

Olympijský víťaz v skokoch do vody Tom Daley otestoval ich pevnosť. „Ako vidíte, sú celkom odolné,“ povedal po tom, čo po nej poskákal.

Po tom, čo sa na sociálnych sieťach objavilo množstvo podobných videí organizátori OH uviedli, že nikdy nebolo ich cieľom zamedziť sexu medzi olympionikmi.

Rámy postelí sú vyrobené z recyklovaného kartónu, zakladateľ japonskej spoločnosti Airweave Motokuni Takaoka tvrdí, že „posteľ dokáže udržať niekoľkých ľudí“.

V olympijskej dedine je 16-tisíc kartónových postelí. Po skončení hier sa kartón zrecykluje. Matrace a pokrývky pôjdu do sociálnych zariadení a do škôl. Je to súčasť zámeru usporiadať "najzelenšie hry v histórii."

OH v Paríži sa začínajú v piatok 26. júla.