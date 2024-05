Na ľad sa dostane len na zopár minút. Užívam si každý deň, až kým nejdem spať, vraví

V každom zápase sa dostane na ľad len na niekoľko minút, do štatistík mu pribudne zopár striedaní, ale pre obrancu Andreja Goliana je šampionát v Ostrave zatiaľ veľký zážitok.

Kým jeho kamaráta Dávida Mudráka v príprave na MS vyradilo zranenie, Golian ustál všetky škrty a zmeny v nominácii.

"Bol som rád za každý jeden týždeň, čo som sa udržal v tíme. A teraz robím všetko, aby som sa trénerom odvďačil za nomináciu," reagoval.

Do pätnástich hral Golian ešte na ľavom krídle, potom ho tréner presunul do obrany. V sedemnástich debutoval v detvianskom drese v extralige, zahral si aj na dvoch šampionátoch do 20 rokov. V Ostrave tvorí dvojičku s rovesníkom Františkom Gajdošom.

"Chodíme spolu na kávičku, na obed. Počas zápasu sa na striedačke rozprávame o tom, ako hrá súper, ako nás napádajú a snažíme sa na to zareagovať," vysvetlil obranca Slovana, ktorý zbiera sekundy na ľade najmä počas prvých dvoch tretín.