VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu USA - Maďarsko na MS v hokeji 2026

Hokejisti USA zostali na MS vo Švajčiarsku v hre o štvrťfinále. Obhajcovia titulu podľa očakávania zdolali v pondelkovom dueli A-skupiny v Zürichu Maďarsko 7:3.
Maďari už s istotou udržania medzi elitou odolávali až do času 9:43, keď gólmana prvoligového Chomutova Vaya prekonal strelou od modrej čiary americký kapitán Faulk.
Zvýšenia náskoku sa dočkal favorit 98 sekúnd pred koncom prvej tretiny. Pri Stipsiczovom vylúčení sa po Novakovom pase dostal pred Vaya Matthew Tkachuk a prekonal ho strelou medzi betóny.
V 23. minúte sa z pozície medzi kruhmi trafil pod Vayovu vyrážačku Leonard. Pri vylúčení Sárpátkiho síce Maďari odolali, ale pri Pappovom pobyte na trestnej lavici už Američania zvýšili na 4:0. Strelou z pozície medzi kruhmi sa presadil druhýkrát v stretnutí Faulk.
Vzápätí trafil Cotter z prečíslenia z pravého kruhu bližšiu tyč a v polovici stretnutia sa naopak dočkali zníženia Maďari. Terbócsovu prihrávku zužitkoval Erdély.
V 39. min pri Nagyovom vylúčení nabil Faulk na ľavý kruh Leonardovi, ktorý takisto skóroval druhýkrát v zápase.
Maďari v záverečnej časti najskôr skorigovali stav. Pri Olivierovom treste sa síce nepresadili, ale v 48. minúte sa presadil druhýkrát v stretnutí Erdély, ktorý tečoval za Wolla strelu Milána Horvátha.
Necelých šesť minút pred koncom prestrelil amerického gólmana taktiež Torney z pozície medzi kruhmi.
V čase 56:45 pri power play Maďarov poistil náskok do prázdnej bránky Matthew Tkachuk. Vaya prekonal ešte 51 sekúnd pred koncom Steeves, ktorého gól najskôr rozhodca po podozrení na hru vysokou hokejkou uznali, ale napokon po trénerskej výzve na ofsajd gól neplatil. Siedmu trefu však predsa len ešte pridal Plante.
