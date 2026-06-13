Zranenie stoplo hviezdu Brazílie. Do hry sa môže vrátiť neskôr

Hviezdny útočník Neymar určite nezasiahne do úvodného zápasu brazílskych futbalistov na majstrovstvách sveta.
Tréner Carlo Ancelotti na piatkovej predzápasovej tlačovej konferencii oznámil, že 33-ročný hráč stále pracuje na návrate po zranení lýtka a s tímom by sa mohol začať pripravovať až v priebehu budúceho týždňa.
Päťnásobní majstri sveta majú prvý zápas na turnaji na programe dnes o polnoci európskeho času. V East Rutherforde sa stretnú s Marokom.
„Neymar tvrdo pracuje na tom, aby bol čo najskôr fit. Predpokladáme, že sa k tímu znovu plnohodnotne pripojí v nadchádzajúcom týždni,“ uviedol Ancelotti.
Do turnaja by sa tak Neymar, ktorý naposledy nastúpil v brazílskej lige pred mesiacom, mohol zapojiť v dueli proti Haiti 20. júna, ak ho taliansky kouč nominuje.
Najlepší brazílsky strelec kvôli sérii zranení hral naposledy za reprezentáciu v októbri 2023.
Do kádra pre MS ho Ancelotti napriek tomu zaradil a od vlaňajšieho nástupu ho povolal prvýkrát. „Nielen pre jeho technické kvality, tie sú nesporné. Aj kvôli skúsenostiam a ako vzor, ktorým môže byť v mužstve pre mladých hráčov,“ dodal Ancelotti.
Neymar má šancu stať sa deviatym Brazílčanom, ktorý nastúpi na štyroch šampionátoch. Rozšíril by skupinu, do ktorej patrí legendárny Pelé či Ronaldo.
Na predchádzajúcich MS strelil osem gólov, no na dvoch turnajoch kvôli zraneniam vynechal minimálne jeden zápas.