    Belgicko
    Belgicko
    MS vo futbale 2026
    15.06.2026, Skupina G
    Seattle
    21:00
    Egypt
    Egypt

    FIFA zasiahla proti tímu z Afriky. Egypt musel meniť dizajn dresov

    Mohamed Salah.
    Mohamed Salah. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|14. jún 2026 o 15:20
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    Egypt musel pred MS odstrániť z dresov africké hviezdy na základe pravidiel FIFA.

    Svoje dresy musela pred vstupom do majstrovstiev sveta upraviť aj egyptská futbalová reprezentácia.

    Medzinárodná federácia FIFA ju vyzvala na odstránenie siedmich hviezd nad zväzovým logom na hrudi, ktoré pripomínajú počet titulov z Afrického pohára národov.

    FIFA však trvá na tom, aby mali tímy na majstrovstvách sveta na dresoch len hviezdy symbolizujúce triumfy z tohto podujatia.

    MS vo futbale 2026 - program Egypta

    15.06. 21:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Belgicko
    Belgicko
    vs.
    Egypt
    Egypt
    Seattle | Seattle
    22.06. 03:00
    | Skupina G | Matchday 11
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    vs.
    Egypt
    Egypt
    Vancouver | Vancouver
    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Egypt
    Egypt
    vs.
    Irán
    Irán
    Seattle | Seattle

    Egyptská asociácia uviedla, že požiadavke vyhovie.

    „Išlo iba o rutinný krok. Národný tím s tým dopredu počítal a pripravil sa na to s dostatočným predstihom,“ povedal pre ESPN hovorca asociácie.

    Mužstvo okolo Muhammada Salaha vstúpi do turnaja v pondelok zápasom proti Belgicku.

    Podobnú úpravu dresov muselo tesne pred šampionátom riešiť aj Haiti. Karibský tím mal na výstroji vyobrazenú scénu z boja za nezávislosť, čo podľa FIFA nevyhovovalo pravidlám.

    Tabuľka skupiny G

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BelgickoBelgickoBEL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    EgyptEgyptEGY
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    IránIránIRN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    Nový ZélandNový ZélandNZL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Mohamed Salah.
    Mohamed Salah.
    FIFA zasiahla proti tímu z Afriky. Egypt musel meniť dizajn dresov
    dnes 15:20
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Mohamed Salah.
    Mohamed Salah.
    FIFA zasiahla proti tímu z Afriky. Egypt musel meniť dizajn dresov
    dnes 15:20
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    Domov»MS vo futbale 2026»FIFA zasiahla proti tímu z Afriky. Egypt musel meniť dizajn dresov