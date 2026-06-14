FIFA zasiahla proti tímu z Afriky. Egypt musel meniť dizajn dresov

Svoje dresy musela pred vstupom do majstrovstiev sveta upraviť aj egyptská futbalová reprezentácia.
Medzinárodná federácia FIFA ju vyzvala na odstránenie siedmich hviezd nad zväzovým logom na hrudi, ktoré pripomínajú počet titulov z Afrického pohára národov.
FIFA však trvá na tom, aby mali tímy na majstrovstvách sveta na dresoch len hviezdy symbolizujúce triumfy z tohto podujatia.
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Egyptská asociácia uviedla, že požiadavke vyhovie.
„Išlo iba o rutinný krok. Národný tím s tým dopredu počítal a pripravil sa na to s dostatočným predstihom,“ povedal pre ESPN hovorca asociácie.
Mužstvo okolo Muhammada Salaha vstúpi do turnaja v pondelok zápasom proti Belgicku.
Podobnú úpravu dresov muselo tesne pred šampionátom riešiť aj Haiti. Karibský tím mal na výstroji vyobrazenú scénu z boja za nezávislosť, čo podľa FIFA nevyhovovalo pravidlám.