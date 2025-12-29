ONLINE: Nemecko - Švédsko dnes, MS v hokeji do 20 rokov 2026 LIVE (skupina A)

Nemecko a Švédsko dnes hrajú zápas skupiny A na MS v hokeji do 20 rokov 2026 v americkej Minnesote.
Zápas hostí Grand Casino Arena v Saint Paul.
Kde sledovať MS U20 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Nemecko - Švédsko na MS v hokeji do 20 rokov 2026 dnes LIVE (skupina A, pondelok, výsledok, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta do 20 rokov Skupina A 2025/2026
29.12.2025 o 19:00
Nemecko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Švédsko
Prenos
Vzájemná bilance
Na MS se oba týmy utkaly čtyřikrát. Ve všech případech slavili Švédové. Kromě roku 2023 se jednalo se vždy o těsné zápasy. V tomto roce Švédové vyhráli 5:0. Od té doby se oba týmy na MS nepotkaly.
Švédsko
Zatím na MS: Švédové zatím na MS hráli dva zápasy. První z nich vyhráli nad Slovenskem 3:2 a druhý na Švýcarskem 4:2.
Postavení v tabulce: 2.místo, 6 bodů
Top 3 bodování: Anton Frondell – 1+2
Ivar Stenberg – 1+2
Lucas Pettersson – 2+0
Další program: USA – Švédsko 1.1 0:00
Německo
Zatím na MS: Němci zatím hráli na Mistrovství světa dva zápasy. Nezískali ani jeden bod, když padli s USA 3:6 a Slovenskem 1:4.
Postaveni v tabulce: 5.místo, 0 bodů
Top 3 bodování: Dustin Wilhoft – 1+2
Lenny Boos – 1+0
Fabio Kose – 1+0
Simon Seidl – 1+0
Další program: Švýcarsko – Německo 30.12. 20:00
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 19:00.
