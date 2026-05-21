Nemecko prišlo o skúseného útočníka, v zápase s USA si zlomil ruku

Nemecku už na MS v hokeji nepomôže útočník Daniel Fischbuch. 32-ročný reprezentant má po stredajšom dueli s USA, ktorý Nemci prehrali 3:4 po samostatných nájazdoch, zlomenú ruku a už odcestoval zo Švajčiarska domov.
Zatiaľ nie je jasné, či vedenie reprezentácie namiesto neho povolá náhradníka, uviedol športový riaditeľ nemeckého hokejového zväzu Christian Künast.
"Musí to dávať zmysel. Potrebujeme niekoho, kto je v skvelej forme a dokáže nám naozaj pomôcť. Momentálne si nemyslím, že sa to stane, "povedal Künast na dnešnom tréningu.
Kontaktoval už Marcela Noebelsa, ktorý sa po finále nemeckej ligy zotavoval zo zranení. Podľa Künasta stále nie je úplne fit.
Istý nie je ani návrat Dominika Bokka, ktorého tréner z pôvodnej súpisky vyškrtol, aby uvoľnil miesto pre dodatočnú posilu z NHL Lukasa Reichela.
Program a výsledky Nemecka na MS v hokeji 2026
