    20.05.2026, Skupina A
    4 - 3
    1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0
    Sam. nájazdy, 2:1
    Nemecko prišlo o skúseného útočníka, v zápase s USA si zlomil ruku

    Daniel Fischbuch
    Daniel Fischbuch
    TASR|21. máj 2026 o 14:18
    Príchod náhrady je zatiaľ otázny.

    Nemecku už na MS v hokeji nepomôže útočník Daniel Fischbuch. 32-ročný reprezentant má po stredajšom dueli s USA, ktorý Nemci prehrali 3:4 po samostatných nájazdoch, zlomenú ruku a už odcestoval zo Švajčiarska domov.

    Zatiaľ nie je jasné, či vedenie reprezentácie namiesto neho povolá náhradníka, uviedol športový riaditeľ nemeckého hokejového zväzu Christian Künast.

    "Musí to dávať zmysel. Potrebujeme niekoho, kto je v skvelej forme a dokáže nám naozaj pomôcť. Momentálne si nemyslím, že sa to stane, "povedal Künast na dnešnom tréningu.

    Kontaktoval už Marcela Noebelsa, ktorý sa po finále nemeckej ligy zotavoval zo zranení. Podľa Künasta stále nie je úplne fit.

    Istý nie je ani návrat Dominika Bokka, ktorého tréner z pôvodnej súpisky vyškrtol, aby uvoľnil miesto pre dodatočnú posilu z NHL Lukasa Reichela.

    VIDEO: Zostrih zápasu USA - Nemecko na MS v hokeji 2026

    Program a výsledky Nemecka na MS v hokeji 2026

    15.05. 16:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    3 - 1
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    Swiss Life Arena
    17.05. 20:20
    | Skupina A
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    0 - 2
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena
    18.05. 20:20
    | Skupina A
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    1 - 6
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    Swiss Life Arena
    20.05. 20:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    4 SN - 3
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    22.05. 16:20
    | Skupina A
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    vs.
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    23.05. 20:20
    | Skupina A
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    vs.
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    25.05. 20:20
    | Skupina A
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    vs.
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    Swiss Life Arena

    Tabuľka skupiny A na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    4
    4
    0
    0
    0
    22:4
    12
    2
    FínskoFínskoFIN
    3
    3
    0
    0
    0
    13:4
    9
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    4
    3
    0
    0
    1
    12:14
    9
    4
    USAUSAUSA
    4
    1
    1
    0
    2
    12:13
    5
    5
    MaďarskoMaďarskoHUN
    3
    1
    0
    0
    2
    8:8
    3
    6
    LotyšskoLotyšskoLAT
    3
    1
    0
    0
    2
    5:7
    3
    7
    NemeckoNemeckoGER
    4
    0
    0
    1
    3
    5:15
    1
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    3
    0
    0
    0
    3
    3:15
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    MS v hokeji 2026

    Slovenskí hokejisti sa tešia z výhry nad Slovinskom na MS v hokeji 2026.rozhovor
    Graňák: Nemáme oveľa lepší tím než Nóri. Ramsayho štýl bol atraktívny, Országhov efektívny
    Martin TurčinSamuel Grega|dnes 14:30
    Domov»MS v hokeji 2026»Nemecko prišlo o skúseného útočníka, v zápase s USA si zlomil ruku