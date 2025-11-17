Duda sa vracia, Haraslín a gólový hrdina v základe chýbajú. Zostava Slovenska proti Nemecku

LIPSKO. Slovenskí futbalisti dnes pokračujú posledným zápasom v kvalifikácii na MS vo futbale 2026.
Novembrový zraz ukončí duel v Red Bull Arena v Lipsku, kde zverenci trénera Francesca Calzonu čelia domácemu Nemecku.
- ONLINE: Nemecko - Slovensko, kvalifikácia MS vo futbale 2026 (skupina A)
- Program, tabuľka a výsledky skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026
Slováci majú istotu minimálne druhého miesta a účasť v baráži. Na priamy postup na šampionát v USA, Kanade a Mexiku potrebujú favorita zdolať.
Nemcom na spečatenie prvého miesta stačí aj remíza, pri rovnosti bodov majú totiž lepšie celkové skóre ako „sokoli“.
V slovenskej bráne nastúpi tradične Martin Dúbravka. Pred ním sa predstaví štvorica Hancko, Adam Obert, Milan Škriniar a Norbert Gyömbér.
Do stredu poľa sa po kartovom treste vracia Ondrej Duda, ktorý nahradil Tomáša Riga. Vedľa neho nastúpia Stanislav Lobotka a Matúš Bero.
V útoku bude operovať trojica Dávid Ďuriš, Dávid Strelec a Leo Sauer, ktorý v základnej zostave nahradil Lukáša Haraslína.
Gólový hrdina zo zápasu proti Severnému Írsku Tomáš Bobček začne stretnutie len na lavičke náhradníkov.
Zápas štartuje o 20.45 h a vysiela ho stanica Sport 1. Textový online prenos môžete sledovať na Sportnet.sk.
Zostavy zápasu Nemecko - Slovensko
Slovensko: Martin Dúbravka - Dávid Hancko, Milan Škriniar, Adam Obert, Norbert Gyömbér - Ondrej Duda, Matúš Bero, Stanislav Lobotka - Leo Sauer, Dávid Strelec, Dávid Ďuriš
Nemecko: Oliver Baumann - Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, David Raum - Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovič, Leroy Sané, Serge Gnabry, Florian Wirtz - Nick Woltemade