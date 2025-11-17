Duda sa vracia, Haraslín a gólový hrdina v základe chýbajú. Zostava Slovenska proti Nemecku

Futbalisti Slovenska.
Futbalisti Slovenska. (Autor: TASR)
Sportnet|17. nov 2025 o 19:21
ShareTweet4

Pozrite si zostavy zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026.

LIPSKO. Slovenskí futbalisti dnes pokračujú posledným zápasom v kvalifikácii na MS vo futbale 2026.

Novembrový zraz ukončí duel v Red Bull Arena v Lipsku, kde zverenci trénera Francesca Calzonu čelia domácemu Nemecku.

Slováci majú istotu minimálne druhého miesta a účasť v baráži. Na priamy postup na šampionát v USA, Kanade a Mexiku potrebujú favorita zdolať.

Nemcom na spečatenie prvého miesta stačí aj remíza, pri rovnosti bodov majú totiž lepšie celkové skóre ako „sokoli“.

V slovenskej bráne nastúpi tradične Martin Dúbravka. Pred ním sa predstaví štvorica Hancko, Adam Obert, Milan Škriniar a Norbert Gyömbér.

Do stredu poľa sa po kartovom treste vracia Ondrej Duda, ktorý nahradil Tomáša Riga. Vedľa neho nastúpia Stanislav Lobotka a Matúš Bero.

V útoku bude operovať trojica Dávid Ďuriš, Dávid Strelec a Leo Sauer, ktorý v základnej zostave nahradil Lukáša Haraslína.

Gólový hrdina zo zápasu proti Severnému Írsku Tomáš Bobček začne stretnutie len na lavičke náhradníkov.

Facebook príspevok

Zápas štartuje o 20.45 h a vysiela ho stanica Sport 1. Textový online prenos môžete sledovať na Sportnet.sk.

Zostavy zápasu Nemecko - Slovensko

Slovensko: Martin Dúbravka - Dávid Hancko, Milan Škriniar, Adam Obert, Norbert Gyömbér - Ondrej Duda, Matúš Bero, Stanislav Lobotka - Leo Sauer, Dávid Strelec, Dávid Ďuriš

Nemecko: Oliver Baumann - Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, David Raum - Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovič, Leroy Sané, Serge Gnabry, Florian Wirtz - Nick Woltemade

Tabuľka skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

Futbalisti Slovenska.
Futbalisti Slovenska.
Duda sa vracia, Haraslín a gólový hrdina v základe chýbajú. Zostava Slovenska proti Nemecku
dnes 19:21|4
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Duda sa vracia, Haraslín a gólový hrdina v základe chýbajú. Zostava Slovenska proti Nemecku