ONLINE: Nemecko - Slovensko dnes, kvalifikácia MS vo futbale 2026 LIVE (skupina A)

LIPSKO. Nemecko a Slovensko dnes hrajú posledný zápas kvalifikácie MS vo futbale 2026 v skupine A.
Stretnutie hostí Red Bull Arena v Lipsku. Slováci hrajú o priamy postup na svetový šampionát. Ten si zabezpečia len v prípade, ak nemeckú reprezentáciu zdolajú.
ONLINE PRENOS: Nemecko - Slovensko dnes LIVE (kvalifikácia MS vo futbale 2026, skupina A, pondelok, výsledok, NAŽIVO)
Nemecko
Zverenci Juliana Nagelsmanna nezačali kvalifikáciu vôbec ideálne. Hneď v prvom zápase prehrali na pôde Slovenska po veľmi zlom výkone 0:2 a tak museli poriadne zapnúť, aby si napravili reputáciu. Vo všetkých ostatných zápasoch však dokázali triumfovať a dnes si to rozdajú priamo v súboji o priamy postup na svetový šampionát. Nemecko odohralo v piatok zápas na pôde Luxemburska. Dokázalo zvíťaziť bez väčších problémov 2:0.
Slovensko
Slovenskí reprezentanti dokázali v piatok na domácom štadióne zdolať veľmi nepríjemné Severné Írsko tesne 1:0. Slovensko vykúpil v nadstavenom čase útočník Tomáš Bobček, ktorý skóroval pri svojom debute v reprezentácii.Slováci prehrali v kvalifikácii jeddiný zápas na pôde Severného Írska 0:2. Ostatné zápasy dokázali vyhrať a tak si to dnes môžu v Lipsku rozdať proti domácej reprezentácii v priamom boji o postup na Majstrovstvá sveta.
Ako to vidia tipéri v Niké?
Súboj Nemecka so Slovenskom je na takmer každom prijatom tikete v Niké počas dnešného dňa. Samozrejme, tipéri majú jasného favorita a to v Nemecku. Až 94 percent tipuje triumf domácich. Ďalšie 1 percento očakáva remízový rezultát a zostávajúcich 5 percent verí v úspech Slovákov.
Z ďalších možností sú zaujímavé stávky na to, že v zápase padnú minimálne 3 góly (98 percent), alebo že padnú góly na oboch stranách (90 percent stávok na túto príležitosť).
Zo strelcov je favoritom Dávid Strelec. Jeden z tipérov si ho vybral na tiket s vkladom 300 eur. Vyhrať môže 1650 €. Na druhej strane pribúdajú aj tikety na žolíka proti Severným Írom. Kým vtedy si na Tomáša Bobčeka stavilo len necelých 5 percent, teraz je už záujem 4-násobne vyšší spomedzi všetkých slovenských strelcov.
A aké sú najvyššie podané tikety? „Jeden zo Slovákov si úspech Nemecka podal za 5000 €. Vyhrať môže 6300 €. Ďalší si nakombinoval úspech Nemcov s ďalšími tipmi. Tie mu vyšli, už čaká iba na úspech Nationalelf. Vyhrať môže takmer 4 tisíc eur. Zaujímavý je tiež tiket ďalšieho tipéra. Že Nemci budú v 1. polčase zahrávať aspoň 3 rohy si stavil za 1500 eur, vyhrať môže 2340 €,“ prezradil Richard Slušný, hlavný bookmaker Niké.
A aký je najvyšší tiket na výhru Slovákov? Slušný prezradil: „Aktuálne je na výhru Slovenska tiket s najvyšším vkladom za 800 €. Ak by sa zrodil takýto scenár vyhrať môže 8800 €. Ďalší si za 1000 € podal tiket na to, že dnes strelíme gól. Vyhrať môže 1940 €.“
Navyše Slušný odporúča aj špeciálnu ponuku Niké: „Dnes si môžete duel Nemecka so Slovenskom užiť aj so špeciálnym Žolíkom od Niké. Ten môže zachrániť váš tiket. Ak si stavíte na gól našich a my v Nemecku neskórujeme, vklad vám vrátime. Teda neprehráte.“