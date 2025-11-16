Slováci stoja pred zápasom o všetko. Nemôžeme mať strach, zdôrazňuje Calzona

LIPSKO. Slovenskí futbalisti majú pred záverečným vystúpením v kvalifikácii MS 2026 isté minimálne druhé miesto v tabuľke A-skupiny a tým pádom účasť v baráži.
Keď chcú postúpiť na šampionát v USA, Kanade a Mexiku priamo z prvej priečky, musia v pondelkovom dueli (20.45 h v Lipsku) zdolať reprezentáciu domáceho Nemecka.
Pri aktuálnej rovnosti 12 bodov by zverencom talianskeho trénera Francesca Calzonu remíza nestačila na preskočenie lídra A-skupiny, ktorý má lepšie skóre (+7/+4).
Papierový favorit súboja je jasný, no výhodou Slovákov je, že do neho pôjdu s čistými hlavami. V ich prospech hrá aj skutočnosť, že Nemcov dokázali zdolať pred vyše dvoma mesiacmi v úvodnom kvalifikačnom vystúpení v Bratislave 2:0.
Pokiaľ by sa v Lipsku zopakovalo víťazstvo slovenského tímu, vybojoval by si miestenku na MS druhýkrát v histórii. V roku 2010 v Juhoafrickej republike sa futbalisti spod Tatier dostali do osemfinále.
Možnosť zahrať si s Nemeckom o prvé miesto vo vzájomnej konfrontácii, v tzv. „veľkom finále A-skupiny“, si Slováci vybojovali v piatok v Košiciach po vydretej výhre 1:0 nad Severným Írskom.
Calzonovi bude k dispozícii Duda
V Nemecku už bude môcť nastúpiť stredopoliar Ondrej Duda, ktorý v predošlom stretnutí nemohol hrať pre kartový trest. V prípade, že 30-ročný hráč Al-Ettifaqu naskočí do zápasu, pripíše si jubilejný 90. štart za národný tím.
Aj domácim sa po vypršaní dištancu za dve žlté karty vracia do kádra jeden hráč - krídelník Borussie Dortmund Karim Adeyemi.
„Pokiaľ nebudeme stopercentne pripravení, tak nás môže zdolať hocikto, samozrejme, bezpochyby aj Nemci. Musíme čo najlepšie zregenerovať a odohrať zápas tak, ako chceme my - hrať našu hru a uvidíme, čo z toho bude. Nemôžeme mať strach ani proti takým veľkým tímom. Tak, ako tomu bolo v predošlých zápasoch proti podobným velikánom.
Je veľmi dôležité, že sme dosiahli cieľ, ktorý sme si dali pred kvalifikáciou. Máme pred sebou obrovskú šancu, ktorú sa pokúsime využiť,“ uviedol tréner slovenskej reprezentácie Calzona, ktorý je naladený optimisticky. „Do zápasu ideme s tým, že chceme zvíťaziť. Platí to o každom zápase bez ohľadu na súpera.“
Nemecko - Slovensko
Kvalifikácia MS 2026 - A-skupina:
pondelok 17. novembra o 20.45 h, Red Bull Arena v Lipsku
Rozhodcovia: Letexier - Mugnier, Rahmouni (všetci Fr.
Pravdepodobná zostava SR: Dúbravka - Gyömbér, Škriniar, Obert, Hancko - Bero, Lobotka, Duda - Schranz, Strelec, Haraslín
Po víťazstve nad Severným Írskom spadla z hráčov ťarcha.
„Nemáme čo stratiť. Môžeme tam ísť a rozdať si to s nimi. Horší než druhí už neskončíme. Môžeme už iba prekvapiť a postúpiť. Väčší tlak bude na Nemcov než na nás,“ myslí si stredopoliar Stanislav Lobotka.
V podobnom duchu sa niesli aj slová Lukáša Haraslína: „Zabezpečili sme si minimálne baráž a ideme sa do Nemecka popasovať o priamy postup. O to krajšie sa nám tam bude hrať. Máme to vo vlastných rukách a na nikoho sa nemusíme spoliehať. Je to päťdesiat na päťdesiat.“
Vo futbale nie vždy vyhrá favorit a dobre to vie aj ďalší stabilný člen národného tímu David Strelec, ktorý v septembri skóroval do siete Nemecka.
„Budeme sa snažiť, aby sme zvíťazili. Vieme, že to bude ťažké, určite nás tam nečaká nič ľahké. Vo futbale človek nikdy nevie. Môže sa nám to podariť.“
Nemci nemajú za sebou pekný zápas
Nemecko v piatok vyhralo v Luxembursku 2:0 zásluhou Nicka Woltemadeho. Hráč Newcastlu United a najlepší kanonier letných ME do 21 rokov dal oba góly po prestávke.
„V prvom polčase sme nehrali dobre. Chýbal nám lepší pohyb a niekedy sme sa zbytočne dostali do neželaných problémov.
Po zmene strán sme zlepšili intenzitu našej hry a dokázali sme si vytvoriť tlak, z ktorého sme v správnom čase strelili dva góly. Nebol to pekný zápas, ale hlavná vec je, že sme vyhrali. Rátajú sa tri body,“ poznamenal kouč Nemecka Julian Nagelsmann.
Jeho tím si už rovnako ako Slovensko zaistil minimálne baráž. Tá sa bude hrať dvojkolovo (semifinále/finále) v termínoch 26., resp. 31. marec 2026. Pre 10. tím rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) je však povinnosťou vyhrať skupinu.
Ak by sa to Nemecku podarilo, na MS by sa kvalifikovalo 21. krát v histórii. Štyrikrát sa na svetových šampionátoch dostalo na vrchol (1954, 1974, 1990 a 2014), ME vyhralo trikrát (1972, 1980, 1996).
Dejiskom zápasu Nemecko - Slovensko je Red Bull Arena s kapacitou 45.228 miest pre medzištátne zápasy, ktorá sa nachádza vo ôsmom najväčšom nemeckom meste.
Šláger A-skupiny odvysiela v priamom prenose stanica Sport1 a povedú ho rozhodcovia z Francúzska.
V pozícii hlavného arbitra sa predstaví 36-ročný Francois Letexier, jeho asistentmi budú Cyril Mugnier a Mehdi Rahmouni.
V druhom zápase „áčka“ nastúpi v Belfaste už naisto tretie Severné Írsko proti poslednému Luxembursku, ktoré zatiaľ nezískalo ani bod.