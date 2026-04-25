V bránkovisku Slovenska nastala zmena. Pozrite si zostavu v prípravnom zápase proti Nemecku

Slovenskí hokejisti hrajú štvrtý zápas v príprave na MS v hokeji 2026, ktoré sa uskutočnia od 15. mája do 31. mája 2026 vo Švajčiarsku.
Tím Vladimíra Országha nastúpi v Augsburgu proti domácemu Nemecku. Prvý z dvoch vzájomných zápasov vyšiel lepšie domácemu mužstvu, ktoré zdolalo Slovákov 3:1.
V zápase sa do bránky Slovenska postaví Adam Gajan, ktorý oproti prvému zápasu vystrieda Eugena Rabčana, ktorý mu bude kryť chrbát na lavičke.
Prvú útočnú formáciu tvoria Adam Liška, Servác Petrovský a Martin Faško-Rudáš, prvú obrannú dvojicu Adam Žiak a Ryan Petrovický.
Kapitán Marek Hrivík dostal dnes voľno, kapitánske „C“ preto bude mať Martin Faško-Rudáš.
Zostavy zápasu Slovensko - Nemecko
Nemecko: Hungerecker – Preto, Hüttl, Weber, Karrer, Klein, Bettahar, Dziambor, Pilu – Fischbuch, Dove-McFalls, Blank – Leonhardt, Loibl, Hede – Fleischer, Chrobot, Karachun - Krämmer, Brunnhuber, Krauss
Slovensko: Gajan – Žiak, Petrovický, Kňažko, Meliško, Romaňák, Radivojevič, Korenčík, Bodák - Faško-Rudáš, Petrovský, Liška - Faith, Myklucha, Kukuča - Valach, Kollár, Petráš - Lukošik, Minárik, Nauš
Duel Nemecko - Slovensko vysiela naživo stanica JOJ Plus. Online textový prenos nájdete na Sportnet.sk.