V bránkovisku Slovenska nastala zmena. Pozrite si zostavu v prípravnom zápase proti Nemecku

Brankár Adam Gajan. (Autor: TASR)
Sportnet|25. apr 2026 o 15:55
ShareTweet0

Pozrite si zostavy zápasu Slovensko - Nemecko v prípravnom zápase pred MS v hokeji 2026.

Slovenskí hokejisti hrajú štvrtý zápas v príprave na MS v hokeji 2026, ktoré sa uskutočnia od 15. mája do 31. mája 2026 vo Švajčiarsku.

Tím Vladimíra Országha nastúpi v Augsburgu proti domácemu Nemecku. Prvý z dvoch vzájomných zápasov vyšiel lepšie domácemu mužstvu, ktoré zdolalo Slovákov 3:1.

V zápase sa do bránky Slovenska postaví Adam Gajan, ktorý oproti prvému zápasu vystrieda Eugena Rabčana, ktorý mu bude kryť chrbát na lavičke.

Prvú útočnú formáciu tvoria Adam Liška, Servác Petrovský a Martin Faško-Rudáš, prvú obrannú dvojicu Adam Žiak a Ryan Petrovický.

Facebook príspevok

Kapitán Marek Hrivík dostal dnes voľno, kapitánske „C“ preto bude mať Martin Faško-Rudáš.

Zostavy zápasu Slovensko - Nemecko

Nemecko: Hungerecker – Preto, Hüttl, Weber, Karrer, Klein, Bettahar, Dziambor, Pilu – Fischbuch, Dove-McFalls, Blank – Leonhardt, Loibl, Hede – Fleischer, Chrobot, Karachun - Krämmer, Brunnhuber, Krauss

Slovensko: Gajan – Žiak, Petrovický, Kňažko, Meliško, Romaňák, Radivojevič, Korenčík, Bodák - Faško-Rudáš, Petrovský, Liška - Faith, Myklucha, Kukuča - Valach, Kollár, Petráš - Lukošik, Minárik, Nauš

JOJ plus
Kde sledovať zápas Nemecko - Slovensko v TV?
Duel Nemecko - Slovensko vysiela naživo stanica JOJ Plus. Online textový prenos nájdete na Sportnet.sk.

Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

Reprezentácie

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»V bránkovisku Slovenska nastala zmena. Pozrite si zostavu v prípravnom zápase proti Nemecku