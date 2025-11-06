Nový vietor v nemeckom tíme. Nagelsmann dá šancu devätnásťročnému nováčikovi

BERLÍN. Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Julian Nagelsmann nominoval na novembrové zápasy kvalifikácie MS 2026 proti Luxembursku a Slovensku aj debutanta Saida El Malu.
Devätnásťročný krídelník ho upútal svojimi výkonmi v 1. FC Kolín. Do tímu sa vracia skúsený Leroy Sane z Galatasarayu Istanbul a vo výbere je po dvojročnej prestávke aj obranca Malick Thiaw z Newcastlu United.
V 25-člennej nominácii chýbajú kapitán Bayeru Leverkusen Robert Andrich, obranca Robin Koch z Eintrachtu Frankfurt i útočník Maximilian Beier z Borussie Dortmund.
„El Mala podáva v tejto sezóne v Kolíne výborné výkony a bude môcť ukázať aj v reprezentácii, čo v ňom je. S Leroyom som bol v neustálom kontakte, podáva dobré výkony v Lige majstrov i tureckej Süper Lig, zaslúži si byť v tíme," citovala slová Nagelsmanna DPA.
Nemci sa 14. novembra predstavia v Luxemburgu, o tri dni neskôr privítajú v Lipsku Slovensko. Po štyroch zápasoch sú na čele A-skupiny o skóre pred slovenským tímom.
„Máme jasný cieľ zakončiť kvalifikáciu dvoma víťazstvami a vybojovať si priamy postup na svetový šampionát v USA, Kanade a Mexiku," zdôraznil šéf nemeckej lavičky.
Nominácia Nemecka na novembrové zápasy kvalifikácie MS
brankári: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Finn Dahmen (FC Augsburg), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Noah Atubolu (SC Freiburg)
obrancovia: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Lipsko), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), David Raum (RB Lipsko), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Mníchov), Malick Thiaw (Newcastle United)
stredopoliari: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Joshua Kimmich (Bayern Mníchov), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Nadiem Amiri (FSV Mainz 05), Serge Gnabry, Leon Goretzka (obaja Bayern Mníchov), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Aleksandar Pavlovič (Bayern Mníchov), Florian Wirtz (FC Liverpool), Said El Mala (1. FC Kolín)
útočníci: Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Nick Woltemade (Newcastle United), Kevin Schade (FC Brentford), Leroy Sane (Galatasaray Istanbul)