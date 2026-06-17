Ak vás uhryzne, prestane to byť vtipné. Nemci sa v kempe boja jedovatých hadov

Futbalisti Nemecka sa vo svojom kempe v Severnej Karolíne vo Winston-Saleme počas MS 2026 stretli s nečakanými problémami.
Nielen kapitána nemeckého tímu Joshuu Kimmicha totiž znepokojuje prítomnosť jedovatých hadov.
Kimmich a jeho spoluhráči údajne narazili na ploskohlavca medenohlavého, tento had sa bežne vyskytuje v tejto oblasti.
„V Nemecku sa obávate taktiky, zranení a svojho ďalšieho súpera. Tu musíte myslieť aj na to, čo sa môže skrývať v tráve,“ citoval futbalistu portál sports.yahoo.com.
Okrem toho je však táto oblasť domovom siedmich druhov hadov, z ktorých dva sú jedovaté.
„Včera sme videli hada, povedali nám, že je jedovatý. Ak vás uhryzne, musíte ísť do nemocnice. Človek by nemal po hryznutí zomrieť, ale určite je to nebezpečné. Ak stúpim na hada, môže sa to skončiť zle. Preto sa tu snažíme držať od zvierat odstup. Máme rešpekt. V Nemecku nie je toľko nebezpečných zvierat,“ dodal Kimmich.
Program Nemecka na MS vo futbale 2026
Nemci si teraz dávajú pozor a sledujú okolie oveľa pozornejšie.
„Keď raz začujete, aký je to druh hada a čo sa môže stať... Ak vás uhryzne, veľmi rýchlo to prestane byť vtipné. Snažíme sa pripraviť na najväčší futbalový turnaj a zrazu sa hráči pred každým krokom pozerajú na zem,“ ozrejmil kapitán Nemcov.
Obavy z možného priameho stretnutia s miestnou faunou vyjadrili aj hráči Švajčiarska a Nórska. Keď sa o zážitku Nemcov dozvedel kapitán nórskeho tímu Kristian Thorstvedt, uviedol: „To nás veru vôbec neteší.“