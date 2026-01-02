ONLINE: Nemecko - Dánsko na MS v hokeji do 20 rokov 2026 (zápas o udržanie, U20 LIVE)

Nemecko a Dánsko dnes hrajú barážový zápas o udržanie sa v elitnej skupine na MS v hokeji do 20 rokov v americkej Minnesote.
Zápas hostí 3M Arena v Minneapolise.
Nemecká reprezentácia do 20 rokov obsadila posledné miesto v skupine A. Rozhodol o tom zápas so Švajčiarskom, ktorý herne nezvládli a prehrali 0:4.
Dánsko v priamom súboji o predposledné miesto skupiny B podľahlo rovesníkom z Lotyšska 3:6.
ONLINE: Nemecko - Dánsko na MS v hokeji do 20 rokov LIVE (baráž o udržanie, piatok)
Majstrovstvá sveta do 20 rokov O udržanie 2025/2026
02.01.2026 o 18:30
Nemecko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Dánsko
Prenos
Dánové jdou do duelu o záchranu z poslední příčky ve skupině B a také severský tým neměl moc šancí na bodový zisk. Turnaj rozehrál prohrou 2:6 proti Finsku, poté podlehl Čechům 2:7. Následně přišla porážka od Kanady 1:9 a v klíčovém duelu pak Dánové prohráli 3:6 i s Lotyšskem. Obdrželi celkem osmadvacet branek a mají tak nejhorší obranu na MS.
Nejproduktivnějšími hráči na turnaji jsou William Budngaard a Oliver Dejbjerg (2+2).
Německo bylo nejhorším týmem skupiny A na tomto světovém šampionátu. Vstřelilo pouhých pět branek a mělo tedy nejslabší útok ze všech zúčastněných. Němci začali prohrou 3:6 proti USA. Poté nestačili na Slováky 1:4, když je hattrickem sestřelil Chrenko. Následoval debakl 1:8 proti Švédům a celou skupinu uzavřeli Němci porážkou 0:4 proti Švýcarsku.
V kádru mají Němci 13 hráčů ze zámořských juniorských soutěží, jediným, kdo nasbíral ve skupině více než bod, je Dustin Willhöft (1+2).
Dánsko je nováčkem tohoto ročníku MS. Naposledy startovalo mezi elitou v roce 2019, kdy skončilo poslední při hrozivém skóre 0:26. Následně v duelu o záchranu podlehlo Kazachstánu 0:2. Je naprostý unikát, že někdo vůbec neskóroval na světovém šampionátu. O záchranu si dánští junioři zahráli i v roce 2018. Tehdy ještě zdolali Bělorusko 2:0 a nenavázali tak na předchozí překvapivý postup do čtvrtfinále z druhého místa. Ve skupině tehdy porazili i Čechy, než vypadli s Ruskem poměrem 0:4.
Na juniorském světovém šampionátu v hokeji je na programu utkání o udržení. Poražený přímo sestupuje z elitní skupiny mistrovství světa.
Pro Německo není tento zápas žádnou novinkou. Zažilo jej již loni, kdy se střetlo s Kazachstánem a tehdy muselo otáčet z 1:3 na 4:3. Před dvěma lety pak v duelu o udržení porazilo Norsko 5:4 po prodloužení. Naposledy se Německa tento zápas netýkal v roce 2023, kdy ze čtvrtého místa postoupilo do čtvrtfinále, ve kterém schytalo výprask 1:11 od USA.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 18:30.